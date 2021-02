World of Warcraft: Burning Crusade Classic annunciato: Blizzard sfida i giocatori ad attraversare di nuovo il Dark Portal

A circa due anni dall'arrivo di World of Warcraft Classic Blizzard ha annunciato l'arrivo della nuova espansione classica del popolare MMORPG, che punterà a far rivivere l'esperienza della prima espansione mai rilasciata sul videogioco. In arrivo nei prossimi mesi, World of Warcraft: Burning Crusade Classic consentirà ai giocatori di tornare nella fenditura vile della Hellfire Peninsula, di riscoprire cosa si nasconde nelle foreste fungine di Zangarmarsh e di affrontare di nuovo Illidan.

L'espansione darà accesso alle Outland, territorio dove le armate della Legione Infuocata si stanno preparando per invadere l'intero pianeta di Azeroth: "La community di World of Warcraft ha messo in chiaro quanto volesse WoW Classic, e ora non vede l'ora di continuare il viaggio con The Burning Crusade", sono state le parole di J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment, durante il lancio del nuovo titolo. "Sin dal lancio di WoW Classic e con l'uscita degli aggiornamenti ai contenuti, abbiamo capito molto di quello che i giocatori vogliono da quest'esperienza nel 2021. Stiamo lavorando per assicurarci che il viaggio dei giocatori nelle Outland sia epico come non mai, sia che attraversino di nuovo il Dark Portal, sia che lo vedano per la prima volta."

Blizzard riporta su PC la prima espansione di World of Warcraft

La nuova espansione classica è stata sviluppata sulle fondamenta di World of Warcraft Classic, e offrirà la possibilità ai giocatori di rivivere le emozioni provate con il rilascio della prima espansione rilasciata nel 2007. Di seguito i caratteri salienti del nuovo titolo di Blizzard:

Accesso al regno devastato delle Outland : tutte le regioni saranno riproposte così come in passato, fra cui le Blade's Edge Mountains, dove anche i draghi temono di volare, la caccia insieme agli Orchi Mag'har incorrotti tra le isole fluttuanti di Nagrand, le battaglie contro gli agenti demoniaci della Burning Legion tra le ombre del Black Temple e molto altro.

: tutte le regioni saranno riproposte così come in passato, fra cui le Blade's Edge Mountains, dove anche i draghi temono di volare, la caccia insieme agli Orchi Mag'har incorrotti tra le isole fluttuanti di Nagrand, le battaglie contro gli agenti demoniaci della Burning Legion tra le ombre del Black Temple e molto altro. Due nuove razze giocabili : a differenza della prima edizione classica, il giocatore potrà scegliere di impersonare gli Elfi del Sangue con l'Orda, o i Draenei , per l'Alleanza.

: a differenza della prima edizione classica, il giocatore potrà scegliere di impersonare gli con l'Orda, o i , per l'Alleanza. Arene: possibilità di partecipare al nuovo PvP competitivo nelle arene 2v2, 3v3 o 5v5 come Ring of Trials o Circle of Blood.

possibilità di partecipare al nuovo PvP competitivo nelle arene 2v2, 3v3 o 5v5 come Ring of Trials o Circle of Blood. Cavalcature volanti: ci sarà la possibilità, rispetto a WoW Classic, di prendere il volo nei cieli di Netherstorm e sorvolare la regione di Shadowmoon Valley con l'introduzione delle nuove cavalcature volanti nelle Outland.

ci sarà la possibilità, rispetto a WoW Classic, di prendere il volo nei cieli di Netherstorm e sorvolare la regione di Shadowmoon Valley con l'introduzione delle nuove cavalcature volanti nelle Outland. Incursioni e spedizioni sempre più impegnative: saranno presenti le spedizioni da 5 giocatori ambientate nella foresta cristallina di Tempest Keep e nelle Caverns of Time, dove gli eroi assistono agli eventi del passato di Azeroth. Fra le incursioni, saranno implementate Karazhan (da 10 giocatori) e Sunwell Plateau (25 giocatori).

saranno presenti le spedizioni da 5 giocatori ambientate nella foresta cristallina di Tempest Keep e nelle Caverns of Time, dove gli eroi assistono agli eventi del passato di Azeroth. Fra le incursioni, saranno implementate Karazhan (da 10 giocatori) e Sunwell Plateau (25 giocatori). Nuove opzioni per gli eroi: fra le nuove professioni, rispetto a WoW Classic, avremo Jewelcrafting, mentre i giocatori potranno scegliere tra la fazione degli Aldor e quella degli Scryer a Shattrath per sbloccare ricompense esclusive.

Prima di entrare nel Dark Portal, i giocatori dovranno fare una scelta per ognuno dei loro personaggi esistenti di WoW Classic: progredire nell'era di Burning Crusade con gli altri eroi dell'Orda e dell'Alleanza sul proprio reame o continuare l'avventura sul contenuto originale di WoW Classic nei nuovi reami "Era Classic", in arrivo con la pubblicazione di Burning Crusade Classic. I giocatori che vogliono provare il meglio di entrambi i mondi potranno "clonare" ogni personaggio di WoW Classic con un servizio facoltativo a pagamento, grazie al quale ogni eroe potrà avventurarsi in Burning Crusade Classic mentre la sua copia potrà continuare l'avventura originale su un reame "Era Classic".

Ai giocatori che non hanno alcun personaggio pronto ad attraversare il Dark Portal e vogliono avventurarsi nelle Outland con i loro amici, Blizzard offrirà anche un'opzione di potenziamento istantaneo al livello 58 poco prima della data di pubblicazione dell'espansione. Per preservare l'integrità delle imprese compiute dai giocatori su WoW Classic, questo potenziamento non si potrà usare sui reami Era Classic o sulle nuove razze Elfi del Sangue e Draenei. Inoltre, i giocatori potranno potenziare un solo personaggio per account di World of Warcraft. Ulteriori dettagli, inclusi prezzi e disponibilità, verranno annunciati in futuro.

Come per WoW Classic, l'accesso a Burning Crusade Classic sarà incluso negli abbonamenti esistenti dei giocatori a World of Warcraft, senza costi aggiuntivi. A breve, Blizzard Entertainment darà il via a una fase di beta test di Burning Crusade Classic, chiedendo ai giocatori di fornire un feedback sull'esperienza di gioco e di contribuire a garantire che l'espansione raggiunga il miglior equilibrio possibile tra autenticità e divertimento.

Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito ufficiale.