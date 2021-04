Call of Duty Mobile, ritorna il torneo mondiale: in palio 2 milioni di dollari

Activision ha annunciato il ritorno del torneo mondiale di Call of Duty Mobile, spin-off che ha riscontrato enorme successo presso il pubblico mobile. Lo sparatutto sarà nuovamente protagonista di una competizione che accoglierà i migliori giocatori di tutto il mondo, che si daranno battaglia fino alla conquista del titolo di campione: in palio c'è un montepremi di 2 milioni di dollari.

Il COD Mobile World Championship 2021 sarà inaugurato il 3 giugno 2021.

Activision e Sony per l'edizione 2021 del World Championship



Quello di Call of Duty Mobile è stato uno dei lanci di maggior successo per quel che concerne il mobile gaming: rilasciato il 1 ottobre 2019, l'app per Android e iOS è stata scaricata 270 milioni di volte e, grazie agli acquisti in-app, ha generato un fatturato di 480 milioni di dollari.

"Ogni giorno, milioni di giocatori di Call of Duty Mobile, si divertono giocando al nostro gioco", dichiara Matt Lewis, Vice Presidente del reparto mobile di Activision. "Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i migliori giocatori a competere tra di loro".

La nuova edizione del torneo mondiale vede la partecipazione di Sony. Il World Championship 2021 è aperto ai giocatori di tutto il mondo e prevede una qualificazione a fasi, condotta a livello regionale. Essendo Sony partner ufficiale dell'evento, il suo Xperia 1 III sarà il device utilizzato nei match della competizione: questo significa che i partecipanti potranno sfruttare il display CinemaWide con refresh rate da 120 Hz per giocare in maniera fluida e scattante.

Nei prossimi giorni Activision condividerà maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sugli eventi che consentiranno ai giocatori di qualificarsi; i tornei di qualificazione, infatti, sono accessibili solo in alcune nazioni, ma ci saranno comunque altre competizioni. Chi vorrà seguire le partite del torneo potrà farlo collegandosi al nuovo canale YouTube di Call of Duty Mobile.

Ricordiamo che dietro lo sviluppo di Call of Duty Mobile si cela TiMi Studios, sussidiaria di Tencent Games, responsabile di giochi come PUBG Army Attack e dell'atteso Pokémon UNITE, strategico di genere MOBA che arriverà prossimamente su Android, iOS e Nintendo Switch.