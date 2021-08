Call of Duty: Vanguard, ecco il primo trailer gameplay tratto dalla campagna

Activision ha scelto il palcoscenico della Opening Light Live per presentare il primo trailer gameplay di Call of Duty: Vanguard. Il corposo filmato è stato estratto dalla campagna single player sviluppata da Sledgehammer Games: in particolare, il frangente in questione ci porta tra le strade di Stalingrado e vede protagonista Polina, una delle figure che impersoneremo in questa nuova avventura ambientata nella Seconda Guerra Mondiale.

COD: Vanguard, primo sguardo ravvicinato al gameplay

La demo di Vanguard presentata durante l'evento inaugurativo della Gamescom 2021 ci ha lasciato alquanto impressionati. A dispetto delle indiscrezioni - che parlavano di uno sviluppo affrettato e travagliato - quanto mostrato poche ore fa da Activision e Sledgehammer sembra tutt'altro che un prodotto realizzato in fretta e furia. Il trailer dedicato a Polina mette in mostra una grande cura, sia sul fronte tecnico che su quello del design, e un gameplay a tratti innovativo.

Nella missione ambientata a Stalingrado vestiamo dunque i panni della cecchina sovietica Polina Petrova. La osserviamo mentre si fa strada tra le claustrofobiche vie di Stalingrado, passando da un edificio in rovina a una casa popolare, tutti luoghi sorvegliati dai soldati nazisti. La prima parte del filmato ci mostra una sequenza stealth, con Polina intenta a eliminare silenziosamente alcuni nemici. Quando la situazione comincia a movimentarsi la cecchina decide di imbracciare diverse armi, tra cui un potente fucile a pompa e, naturalmente, un fucile di precisione.

La prima cosa che salta all'occhio è il level design, che sembra offrire maggiore libertà rispetto al passato. Non ci sono più i classici corridoi da attraversare per arrivare alla fine della missione: troviamo aree di gioco più ampie, strade alternative e alcuni punti di interesse dove poter trovare nuove armi o rifornimenti. In presenza di eventuali appigli, il nostro alter ego può persino arrampicarsi e raggiungere luoghi sopraelevati per ottenere un vantaggio tattico.

Come anticipato dagli sviluppatori, la storia di Call of Duty: Vanguard si focalizzerà sulle iconiche ambientazioni della Seconda Guerra Mondiale e sui soldati che l'hanno combattuta, con un approccio particolarmente realistico. Il personaggio di Polina, ad esempio, è ispirato ad alcune tiratrici realmente esistite che hanno supportato le forze alleate sul fronte orientale.

"(Polina) non avrebbe dovuto combattere una guerra. Inizialmente avrebbe dovuto essere un'infermiera e occuparsi dei soldati feriti in battaglia. Ma quando si è scatenato l'inferno a Stalingrado, non ha esitato a farsi avanti. E alla fine è diventata una delle cecchine più letali del conflitto.", così la doppiatrice Laura Bailey - interprete di Abby in The Last of Us: Parte II - racconta le origini del personaggio a cui presta la sua voce. "Non ha più niente da perdere, quindi riesce a dedicarsi completamente alla missione che le viene assegnata. Non ha paura di niente. Niente può farla scappare".

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal prossimo 5 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Ricordiamo che questo weekend, dal 27 al 29 agosto, i giocatori di PS5 e PS4 avranno la possibilità di provare in anteprima il comparto multiplayer del nuovo capitolo della serie sparatutto, mettendo le mani sulla modalità Champion Hill.