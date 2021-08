Call of Duty: Vanguard, gli utenti PS4 e PS5 proveranno in anteprima il multiplayer

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale da parte di Activision, Call of Duty: Vanguard è già sulla bocca di tutti. Il nuovo capitolo della serie sparatutto vedrà la luce il prossimo 5 novembre, giorno in cui sbarcherà su tutte le principali piattaforme, incluse quelle di "vecchia" generazione. Eppure, saranno gli utenti PlayStation i fortunati a provare in anteprima il comparto multigiocatore di Vanguard, tramite un esclusivo test della versione Alpha.

Champion Hill: la nuova modalità multiplayer in test su PlayStation

I possessori di PlayStation 4 e quelli dell'introvabile PlayStation 5 avranno la possibilità di provare la nuova game mode ideata da Sledgehammer Games, team responsabile dello sviluppo di Call of Duty: Vanguard. La modalità, intitolata Champion Hill, sarà disponibile il prossimo weekend in un'esclusiva sessione di prova dalla durata di circa 48 ore.

Per la precisione, gli utenti PS4 e PS5 potranno accedere all'Alpha di Call of Duty: Vanguard dalle 19.00 (ora italiana) di venerdì 27 agosto alle 19.00 di domenica 29 agosto. Sarà l'occasione perfetta per sperimentare le prime novità del nuovo COD e, all'occorrenza, inviare il proprio feedback al team di Sledgehammer prima del lancio ufficiale del gioco. Un dettaglio importante: per giocare alla modalità Champion Hill non è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus.

In cosa consiste Champion Hill? Parliamo di una modalità che si svolgerà in due diverse tipologie di match - Duo (2v2) o Trio (3v3) - e che vedrà la partecipazione di ben otto squadre. Ogni team ha a disposizione un numero limitato di vite: l'obiettivo della missione è quello di portare a zero il conteggio delle vite delle squadre avversarie in una serie di sfide a tempo. In questa modalità, tutti i giocatori inizieranno la partita con lo stesso equipaggiamento, ma eliminando gli altri giocatori si otterrà denaro da spendere in nuove armi e perk da utilizzare in battaglia.

Come specificano gli stessi sviluppatori, i contenuti presenti nella versione Alpha rappresentano solo una piccola porzione della nuova esperienza multiplayer di Vanguard. Altre modalità inedite saranno disponibili al lancio del nuovo Call of Duty che, ricordiamo, è previsto per il 5 novembre 2021. COD: Vanguard approderà su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Battle.net).

COD: Vanguard, perché il logo di Activision non compare?



Dopo aver visionato i trailer del nuovo gioco, diversi utenti hanno segnalato un dettaglio alquanto insolito: il logo di Activision non compare in nessuna delle immagini associate a Call of Duty: Vanguard. Stephen Totilo, ex editor di Kotaku, ha voluto indagare contattando direttamente la compagnia statunitense, ricevendo tuttavia una risposta che osiamo definire fuorviante.

I asked Activision about the logo's absence, a change from other CoD reveals.



Their PR: "Call of Duty has continued to expand into an incredible universe of experiences. This was a creative choice that reflects how Vanguard represents the next major installment in the franchise” https://t.co/12PPrXRFcY — Stephen Totilo (@stephentotilo) August 20, 2021

"Call of Duty ha continuato ad espandersi fino a diventare un incredibile universo di esperienze. Questa è stata una scelta creativa che riflette come Vanguard rappresenti il prossimo grande capitolo del franchise". Con queste parole il PR di Activision ha "chiarito" la questione sollevata da Totilo e dagli altri utenti su Twitter.

Chi ha seguito le ultime notizie avrà certamente collegato i puntini. È probabile che Activision abbia deciso di non mettere in risalto il suo nome nelle giornate dedicate al reveal di Call of Duty: Vanguard, dopotutto l'azienda è ancora coinvolta in una disputa legale scoppiata lo scorso luglio e rivolta, in primis, contro Blizzard Entertainment: la casa di sviluppo è stata legalmente accusata di maschilismo e maltrattamenti nei confronti delle sue lavoratrici.