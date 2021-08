Call of Duty: Vanguard è ufficiale, a novembre su console e PC. Ecco il trailer

Era nell'aria già da diversi giorni, ma solo poche ore fa abbiamo potuto assistere al reveal ufficiale di Call of Duty: Vanguard, ultima iterazione della popolare serie sparatutto prodotta da Activision. È ancora una volta la Seconda Guerra Mondiale il setting scelto per il nuovo capitolo, a soli quattro anni da quel COD: World War II che ci aveva raccontato il terribile conflitto.

Sledgehammer Games promette però un'avventura completamente inedita e un buon comparto di novità con cui convincerà anche i fan più sfegatati del franchise.

COD: Vanguard, in arrivo con Campagna, Multiplayer e Zombie



In Vanguard i giocatori scopriranno le origini delle forze speciali, i combattenti d'elite della Task Force One, incaricati di sabotare i piani della Germania nazista. Gli specialisti, ovvero i quattro protagonisti che impersoneremo, rispondono ai nomi di Wade Jackson, Lucas Riggs, Polina Petrova e Arthur Kingsley; con loro esploreremo i principali scenari della Seconda Guerra Mondiale, dai fronti orientale e occidentale dell'Europa fino al Pacifico e al Nord Africa.

A giudicare dal trailer di presentazione, la Campagna di Call of Duty: Vanguard promette un'avventura dal grande impatto visivo. Ritroveremo la stessa qualità tecnica - si spera - nelle altre due esperienze incluse nel pacchetto, ovvero il Multiplayer online e la campagna cooperativa Zombie. Nel caso della modalità multigiocatore, gli utenti avranno accesso a 20 mappe fin dal giorno del lancio. Per quanto riguarda Zombie, il team di Treyarch anticipa che si tratterà della prima esperienza "crossover" della saga dedicata ai non-morti.

Ultimo, ma non meno importante, Warzone. La modalità Battle Royale curata dagli sviluppatori di Raven Software sarà presente anche in COD: Vanguard, con una mappa completamente nuova, un nuovo gameplay e nuove esperienze. Come il più recente Black Ops Cold War, il motore "next-gen" utilizzato per Vanguard sarà lo stesso introdotto in Modern Warfare.



"Call of Duty: Vanguard è pronto a offrire una straordinaria gamma di esperienze di gioco per l'intera community di Call of Duty. L'ampiezza dei contenuti di Vanguard è un segno distintivo del titolo, con il maggior numero di mappe multiplayer di sempre al giorno del lancio e il primo crossover Zombie nella storia di Call of Duty", ha dichiarato Johanna Faries, General Manager Call of Duty di Activision. "I fan di Warzone sperimenteranno anche una serie di entusiasmanti novità in arrivo come parte del lancio. Non vediamo l'ora di condividerle".

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC - solo tramite Battle.net - dal 5 novembre 2021. È possibile preordinare il gioco nelle versioni Standard Edition e Ultimate Edition: entrambe garantiscono l'accesso alla Open Beta del gioco, ma solo la Ultimate include un bonus di 5 ore di PE doppi, il Pacchetto Task Force One (con 3 skin operatore e 3 Progetti arma) e il Pass di battaglia.