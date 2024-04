Call of Duty: tutte le novità dell'aggiornamento mid-season per Multiplayer, Warzone e Zombi

Da domani sarà disponibile il nuovo aggiornamento mid-season di Call of Duty che introduce numerose novità sia per la modalità Multiplayer che per Warzone. Tra queste, due nuove mappe, due nuove modalità, nuove missioni storia per Zombi e meteo variabile per Warzone.

Per quanto riguarda la modalità multigiocatore, gli utenti potranno darsi battaglia su Grime, una mappa completamente nuova, e Checkpoint ripresa dall'area di Stronghold di Rebirth Island. Saranno disponibili anche due nuove modalità: in Campo Minato i giocatori dovranno stare attenti a come si muovono, mentre in Scorta dovranno hackerare più punti della mappa insieme a un MAW.

Tante novità anche per Zombi che accoglierà una nuova missione storia nella quale gli operatori si uniranno a Ravenov per salvare la dottoressa Ava Jansen. I giocatori potranno ottenere fino a tre nuovi schemi e potranno affrontare il nuovo Signore della Guerra, Rainmaker, nella sua fortezza sull'isola di Rahaa.

In Warzone torneranno disponibili le postazioni di scambio armi attraverso le quali i giocatori potranno scambiare una bocca da fuoco per una alternativa, ma con in più del loot extra. Attraverso il Pacchetto Specialità Specialista potranno acquisire tutte le specialità disponibili, mentre la nuova serie di uccisioni Lungimiranza consentirà di conoscere in anticipo tutti i cerchi della zona sicura.

L'aspetto più interessante dell'aggiornamento, però, è senza dubbio l'introduzione del meteo variabile per Rebirth Island. Le condizioni metereologiche, infatti, potranno cambiare direttamente durante la partita.

Infine, non è stato trascurato il nuovo Warzone Mobile, all'interno del quale i giocatori potranno celebrare la Settimana d'oro, un evento ricco di contenuti che affondano le proprie radici nel folklore giapponese. Inoltre, con l'aggiornamento Furiosa, sarà introdotta una nuova modalità a tempo limitato.

Naturalmente, attraverso la funzionalità cross-progression, i giocatori potranno avanzare nel Battlepass a prescindere dalla piattaforma da cui accedono e sbloccare il nuovo fucile BAL-27. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al blog post ufficiale.