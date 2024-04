World of Warships: Legends si espande con incrociatori giapponesi e un viaggio nell'antica Roma

Dopo il recente arrivo del capitano Marco Materazzi, Wargaming, sviluppatore e publisher del famoso MMO di battaglie navali World of Warships, ha annunciato l'arrivo del tanto attesoper la versione console e mobile del gioco,. Questo corposo update porta con sé un'ondata di nuovi contenuti e funzionalità che promettono di rinfrescare e arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco per gli appassionati della serie.

Una delle novità più entusiasmanti è l'introduzione di un evento a tema Impero Romano, che trasporterà i giocatori in un'epica ambientazione storica. Attraverso missioni e contenuti da sbloccare, i comandanti potranno guadagnare la valuta speciale "Denarii", scambiabile con oggetti, skin, un Capitano gladiatore e la corazzata italiana Centurion. Inoltre, i giocatori avranno accesso al Francesco Ferruccio, un nuovo incrociatore italiano di livello VI ottenibile tramite bundle casuali.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo un periodo di Early Access, la nuova flotta di incrociatori leggeri giapponesi di livello IV-VIII è ora completamente disponibile nel Tech Tree. Guidata dal potente Takahashi di livello VIII, dotato di una speciale skin permanente, questa flotta offre una tattica di combattimento unica grazie ai suoi cannoni a fuoco rapido e siluri rotanti.

Per coloro che desiderano mettere alla prova le proprie abilità, l'aggiornamento introduce anche due nuove stagioni Ranked Battles e due stagioni Brawl, ognuna con regole uniche. Le stagioni Ranked prevedono combattimenti frenetici cinque contro cinque, con una stagione che utilizza navi di Tier VI e l'altra di Tier VII. Le stagioni Brawl, invece, richiederanno l'utilizzo di navi da battaglia di livello VII con batteria principale disattivata o di incrociatori di livello VI con statistiche principali potenziate.

Non manca nemmeno una nuova campagna intitolata "Eastern Horizons", della durata di quattro settimane e composta da 80 obiettivi. Al completamento di questa campagna, i giocatori riceveranno il cacciatorpediniere panasiatico di livello VIII Lüshun, dotato di un'impressionante velocità di ricarica della batteria principale, torrette rotanti e siluri a immersione difficili da individuare.

Infine, gli appassionati di navi italiane avranno una ragione in più per gioire: l'incrociatore pesante Leggendario Venezia sta per gettare l'ancora nell'Ufficio di Ricerca. Vantando 15 cannoni da otto pollici, un'elevata velocità e una corazza robusta, Venezia promette di essere un'agile e indispensabile aggiunta per qualsiasi flotta italiana.