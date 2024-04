Il campione del mondo Marco Materazzi salpa su World of Warships come nuovo Capitano

Il mondo dei videogiochi navali sta per accogliere una nuova recluta d'eccezione. Wargaming, publisher e sviluppatore del celebre World of Warships, ha annunciato l'arrivo di un nuovo Capitano in-game ispirato ad una leggenda del calcio italiano: Marco Materazzi.

A partire da ieri, 11 aprile, i giocatori potranno mettere al timone delle navi italiane questo speciale Capitano, interpretato dalla voce stessa di Materazzi. Una ghiotta occasione per i fan del difensore campione del mondo nel 2006, che potranno sentirlo impartire ordini e spronarli durante le battaglie navali.

World of Warships è un videogioco online multiplayer sviluppato e pubblicato da Wargaming dopo World of Tanks. È ambientato durante la seconda guerra mondiale e si concentra sul combattimento navale tra navi da guerra di varie nazioni. I giocatori possono scegliere tra una vasta gamma di navi da guerra storiche e partecipare a battaglie navali strategiche contro altri giocatori o contro l'intelligenza artificiale.

Per ottenere il Capitano Materazzi, basterà completare una serie di missioni di combattimento. Una volta sbloccato, i giocatori potranno entusiasmarsi per le oltre 200 linee vocali registrate appositamente dall'ex calciatore. Oltre alla preziosa toppa italiana e a bonus economici, il nuovo Capitano potrà contare sulle celebri doti di leadership di Materazzi per potenziare le caratteristiche delle navi italiane presenti nel gioco.

Un'opportunità imperdibile per rivivere le gesta dell'eroe di Berlino, protagonista della storica vittoria degli Azzurri ai Mondiali del 2006, quando segnò il gol del pareggio in finale e realizzò uno dei rigori decisivi per la conquista del titolo. Un bagaglio di imprese e carisma che lo rendono un perfetto Capitano per gli incrociatori, i cacciatorpedinieri e le corazzate italiane di World of Warships.

Christian Bergmann, Regional Publishing Director del gioco, si è detto "incredibilmente grato" per aver potuto lavorare con Materazzi a questa speciale collaborazione, permettendo così ai giocatori di essere accompagnati in battaglia da "una vera e propria leggenda".

Anche Materazzi ha espresso la sua soddisfazione: "Sono felice di aver registrato le linee vocali del mio Capitano. Dopo aver comandato in campo, è arrivato il momento di mettere alla prova il coraggio in alto mare. Un solo consiglio: siate intelligenti e tattici come lo ero io!".