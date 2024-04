Erling Haaland sbarca su Clash of Clans come nuovo personaggio giocabile

La superstar del calcioè diventata un personaggio giocabile all'interno del celebre titolo. Questa mossa ha suscitato grande interesse tra i fan del gioco e gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Clash of Clans, sviluppato dalla Supercell, è uno dei giochi per dispositivi mobili più scaricati di tutti i tempi, con oltre due miliardi di download. Ambientato in un mondo fantastico, il gioco di strategia in tempo reale permette ai giocatori di costruire, potenziare e difendere il proprio villaggio dagli attacchi dei nemici, reclutando e addestrando varie unità come barbari, arcieri e draghi.

A partire dal 1° maggio, i fan di Haaland e di Clash of Clans potranno impersonare il celebre attaccante norvegese, che assumerà le sembianze del "Re Barbaro", uno dei personaggi principali del gioco. Questa è infatti la prima volta che un personaggio basato su una persona reale viene introdotto nel titolo.

L'evento a tema calcistico, che si protrarrà per tutto il mese di maggio, offrirà ai giocatori l'opportunità di utilizzare Haaland come truppa, oltre a numerose funzionalità aggiuntive come truppe speciali, eventi per la conquista di medaglie e la possibilità di sfidare il villaggio dello stesso Haaland.

La collaborazione tra Clash of Clans e Erling Haaland è stata resa possibile grazie alla passione del calciatore per il videogioco, di cui si è dichiarato un grande fan. "Sono un grande fan del gioco da molto tempo e conosco ogni suo dettaglio, quindi apparire come personaggio giocabile è davvero fantastico", ha affermato Haaland.

Haaland, dal campo di calcio al villaggio di Clash of Clans. Ecco il Trailer

Per promuovere l'evento, Supercell ha realizzato un trailer cinematografico che mostra Haaland interagire con i personaggi del gioco prima di essere trasportato nel mondo animato di Clash of Clans, accompagnato da una colonna sonora personalizzata.

Stuart McGaw, direttore generale di Clash of Clans, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: "Quando abbiamo saputo che Erling Haaland era un fan del nostro gioco e che desiderava collaborare con noi, è stato davvero un sogno. Il nostro team ha fatto tutto il possibile per portare uno degli atleti migliori del mondo nel mondo del gioco, così che i nostri giocatori potessero godere di un evento davvero speciale."