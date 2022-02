Call of Duty su PlayStation è salvo, non diventerà un'esclusiva Xbox. La conferma ufficiale di Microsoft

Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard continueranno a essere disponibili su PlayStation non solo in base agli accordi esistenti, ma anche in futuro. A dirlo è Microsoft, spazzando via i tanti dubbi di appassionati e addetti ai lavori dopo l'operazione da quasi 70 miliardi che la porterà - imprevisti permettendo - a inglobare Activision Blizzard.

"Per essere chiari, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con Activision. E ci siamo impegnati con Sony a renderli disponibili anche su PlayStation oltre l'accordo esistente e in futuro, in modo che i fan di Sony possano continuare a divertirsi con i giochi che amano. Siamo anche interessati a compiere passi simili per supportare le piattaforme di successo di Nintendo. Crediamo che questa sia la cosa giusta per l'industria, per i giocatori e per il nostro business", si legge in un lungo post.

Questa dichiarazione giunge dopo alcune rassicurazioni non del tutto convincenti del boss di Microsoft Gaming, Phil Spencer, il quale si era limitato a parlare di come avrebbe onorato gli accordi esistenti.

Sembra che Microsoft abbia piani diversi per Activision Blizzard rispetto a quelli messi in atto con l'acquisizione di Zenimax, casa madre di Bethesda Softworks. L'azienda non si è fatta troppi problemi a rendere Starfield e Redfall esclusive Xbox e PC a stretto giro dall'acquisizione. L'acquisizione di Activision Blizzard è però di tutt'altra portata e il post in cui è stata rilasciata questa dichiarazione è incentrato sui principi che l'azienda intende seguire per garantire una sana concorrenza nel mondo degli app store.

Si tratta di un modo per anticipare le decisioni che numerosi Paesi stanno prendendo in tema di controllo degli app store da parte dei loro creatori, come Apple e Google, dall'altra di una mossa volta a rassicurare le autorità sul fatto che l'acquisizione di Activision Blizzard non intende distorcere la concorrenza. Microsoft vuole evitare che la FTC o chi per essa blocchi l'operazione e quindi sta dirimendo gli eventuali temi di discussione fin da subito affinché il processo di approvazione viaggi spedito.