Call of Duty salta l'uscita annuale? Nel 2023 potrebbe prendersi una pausa

Qualche settimana fa Activision Blizzard ha confermato l'arrivo di un nuovo Call of Duty nel 2022, un seguito di Modern Warfare del 2019. Stando però alle fonti di Jason Schreier di Bloomberg, la serie potrebbe saltare clamorosamente il 2023, segnando così la prima volta da circa 15 anni a questa parte che il titolo non si presenta ogni anno. Non è la prima volta che Bloomberg ne parla, lo fece già un mese fa, quindi la voce dev'essere piuttosto fondata.

Secondo il sempre ben informato Schreier, la decisione sarebbe stata presa dopo che un "recente titolo della serie non ha rispettato le attese". Anche se non viene esplicitato viene facile pensare che si tratti di Call of Duty Vanguard, un gioco che ha venduto decisamente meno rispetto al capitolo Black Ops Cold War del 2020 e che non ha entusiasmato giocatori e critica.

Secondo Bloomberg "alcuni dirigenti credono che Activision introduca nuove versioni troppo rapidamente" e sospettano che l'ultimo gioco sia stato "cannibalizzato dal titolo dell'anno precedente". Treyarch, che si sarebbe dovuta occupare del COD in uscita il prossimo anno, sarà dirottata ad assistere un altro team nello sviluppo di un titolo online free-to-play che uscirà proprio nel 2023 per colmare la lacuna nella lineup della software house.

Call of Duty su PlayStation è salvo, non diventerà un'esclusiva Xbox. La conferma ufficiale di Microsoft

Nel frattempo, Activision ha rilasciato una dichiarazione tramite un portavoce che non conferma né smentisce il report: "Abbiamo un'entusiasmante lineup di esperienze Call of Duty sia premium che free-to-play per quest'anno, il prossimo e oltre. Report che indicano altro sono scorretti. Condivideremo maggiori dettagli in futuro quando sarà il momento".