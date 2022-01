Call of Duty: Activision potrebbe rinunciare al programma di uscita annuale

Nel 2023 potrebbe non esserci il consueto Call of Duty annuale. Alla luce dell'acquisizione da parte di Microsoft, infatti, Activision starebbe considerando di abbandonare il programma di rilascio annuale che per Call of Duty va avanti ormai da diverso tempo.

Call of Duty: forse fine dei rilasci a cadenza annuale, ma ci sarà nel 2022

Secondo Bloomberg sono in corso colloqui tra gli alti vertici di Activision al fine di allentare il ritmo dei rilasci del franchise militare. Secondo alcuni dipendenti dell'azienda, infatti, più tempo a disposizione per lo sviluppo tra un rilascio e l'altro è necessario per offrire gli standard qualitativi che la community si attende, alla luce soprattutto degli scarsi risultati ottenuti da Call of Duty Vanguard.

L'ultimo capitolo di Call of Duty non solo non ha soddisfatto gli standard qualitativi che la community si attende, ma non ha raggiunto gli obiettivi di vendita di Activision. Bloomberg non sa quando potrebbe subentrare il programma a rilasci distanziati, ma questo potrebbe accadere già nel 2023, l'anno in cui l'inserimento di Activision in Microsoft, a scanso di problematiche burocratiche, dovrebbe completarsi.

Il Call of Duty del 2022, benché non ancora annunciato ufficialmente, dovrebbe invece già essere in cantiere e pronto a raggiungere i negozi nella stagione natalizia, come sempre. Dopo, Call of Duty potrebbe cambiare considerevolmente, e magari (è una nostra previsione) offrire la sola campagna single player a pagamento e passare al modello di business free-to-play per il multiplayer, ovvero perseguire lo stesso approccio adottato da Microsoft con Halo Infinite.

Intanto, Phil Spencer, direttore di Xbox, ha detto che Call of Duty continuerà a uscire anche sulle console PlayStation, nonostante l'accordo tra Microsoft e Activision. Non ha chiarito, però, se continuerà a essere così anche negli anni a venire o se questo riguarda solo i capitoli della serie per i quali sono già stati raggiunti accordi commerciali.