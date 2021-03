Call of Duty, ridotte le dimensioni dell'installazione: adesso dovrebbe bastare un solo hard disk

Activision sta finalmente prendendo dei provvedimenti per contenere le dimensioni dell'installazione di Call of Duty: Modern Warfare, il quale include il gioco free-to-play Warzone, ovvero la componente Battle Royale di Call of Duty. Il noto produttore di videogiochi, infatti, ha annunciato che, dopo il prossimo aggiornamento, Modern Warfare e Warzone richiederanno meno spazio su disco, e questo vale sia per le versioni console del gioco che per la versione PC.

Riduzione della dimensione dei file per Call of Duty Modern Warfare e Warzone

Il risparmio in termini di spazio occupato su disco varierà a seconda della versione del gioco, ma sarà almeno di 30 GB se si installeranno sia Modern Warfare che Warzone, uno spazio sufficiente, ovvero, a installare almeno un altro gioco completo. Per poter beneficiare della nuova razionalizzazione dei dati di installazione di Modern Warfare e della sua controparte free-to-play Warzone occorre scaricare l'aggiornamento che introduce la Season Two Reloaded. Il download richiesto è di circa 7,4 - 14,18 GB per chi possiede la versione completa di Black Ops Cold War e può arrivare a 57,8 GB nel caso di Warzone, una quantità di dati che non si può certo definire irrilevante per un "semplice" update.

Non solo l'aggiornamento introdurrà il nuovo criterio di gestione dei file di installazione, ma consentirà in futuro il rilascio da parte di Activision di aggiornamenti che non richiederanno più download così onerosi. A dire il vero non è la prima volta che l'azienda annuncia ottimizzazioni del genere alle installazioni degli ultimi Call of Duty, per cui bisognerà verificare se effettivamente ha riacquisito il controllo sullo spazio occupato su disco dai suoi giochi.

Ad ogni modo, grazie al nuovo aggiornamento il risparmio di spazio su disco dovrebbe essere di circa 11 GB se si possiedono le versioni PS4 o PS5 del solo Warzone e di oltre 14 GB nel caso di Xbox Series/One. Per quanto riguarda il PC, e sempre nel caso del solo Warzone, il risparmio sarà di 11,8 GB. Se invece si sono installati entrambi Warzone e Modern Warfare, si risparmiano 30,6 GB su PC, PS4 e PS5 e 33,6 GB sulle Xbox.

Le dimensioni dell'installazione degli ultimi Call of Duty erano diventate talmente generose che, nel caso di installazione contemporanea delle versioni complete di Black Ops Cold War (ultimo Call of Duty) e di Modern Warfare (penultimo Call of Duty, comprendente Warzone) non sarebbe bastato l'intero disco della PS4 da 500 GB.

Per quanto concerne Season Two Reloaded (Stagione 2 Furiosa in italiano), include nuove mappe, modalità e funzioni per Black Ops Cold War, oltre a due nuovi Operatori, il nuovo fucile di precisione ZRG 20mm, e nuovi bundle disponibili anche per Warzone. Inoltre, una nuova regione verrà aggiunta alla modalità Epidemia di Zombi, così come un nuovo veicolo (la moto da cross), mentre l'apprezzata modalità Scontro vedrà l'introduzione dei tornei. Tutti i dettagli si trovano al link precedente.