eSerie A TIM: al via il campionato italiano di eFootball PES 2021

Parte oggi la Regular Season del campionato eSport ufficiale della Lega Serie A. La competizione sbarca su eFootball PES 2021, simulatore calcistico di Konami che ospiterà diciassette squadre italiane che si contenderanno il titolo di Campione d'Italia. L'inaugurazione della eSerie A TIM è avvenuta poche ore fa, con le partite dei cinque team che compongono il Group A.

Il campionato eSerie A TIM inaugurato con il derby di Roma

Poco più di una settimana fa, i fan della eSerie A TIM hanno potuto ingannare l'attesa per la Regular Season con quattro giornate di warm-up e amichevoli, in occasione di un evento Pre-Season.

La partita inaugurale della competizione digitale si è svolta martedì 30 marzo, alle ore 13. Protagoniste la S.S. Lazio eSports e la AS Roma eSports, pronte per dare spettacolo nel derby capitolino. Il primo evento della Regular Season ha visto anche la sfida tra Juventus e Spezia Calcio eSports, così come l'ingresso in scena del Parma eSports.

Le cinque squadre del Group A gareggeranno tra loro in un girone andata e ritorno con l'obiettivo di conquistare un posizionamento favorevole per la fase successiva. Dopo il draft, infatti, si passerà alla fase successiva della competizione. Dopo il draft si passerà alla fase successiva della competizione, i Playoff che anticiperanno l'attesissima Final Eight. In totale, ricordiamo, sono diciassette i team che si contenderanno il titolo italiano della eSerie A TIM su eFootball PES 2021.

L'evento organizzato da Lega Serie A viene trasmesso in streaming su YouTube e Twitch.

I match della prima giornata sono stati commentati dai caster ufficiali del campionato eSport, ovvero Tommaso Lalli, Alvise Zennaro e Gabriele Galbiati. Per restare aggiornati sulle notizie, i risultati e le classifiche della eSerie A Team è possibile visitare il sito ufficiale della competizione.