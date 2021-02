PS4 500GB, lo spazio non basta: Call of Duty e Warzone pesano troppo

Poche ore fa i giocatori di Call of Duty hanno assistito al debutto della Stagione 2 di Black Ops Cold War e Warzone. La nuova stagione competitiva introduce tante novità sul fronte del multiplayer, con mappe e modalità inedite e un'innovativa esperienza di gioco per i fan di Zombie. L'ultimo aggiornamento arriva però con un "piccolo" grattacapo, almeno per gli utenti PS4.

Gli utenti PS4 dovranno fare spazio per l'ultimo update di COD

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Call of Duty, Activision ha elencato i dettagli della nuova season di Black Ops Cold War. La Stagione 2 porta con sé una valanga di novità, come la colossale espansione Zombie 'Epidemia' - di cui vi parleremo a breve - e nuove modalità di gioco per il comparto PvP. Questi contenuti vengono introdotti con una patch piuttosto corposa: si parte dai 10.5 GB richiesti per PS4 fino ad arrivare ai 26.5 GB per Xbox Series X.

A proposito di PlayStation 4, Activision ha invitato gli utenti "old-gen" a liberare un po' di spazio sul proprio hard disk. Nello specifico, l'avviso è rivolto ai possessori della console da 500 GB, modello che non sarebbe più in grado di contenere sia la versione completa di Black Ops Cold War che quella di Modern Warfare, la quale include anche Warzone.

Se non volete rinunciare all'ultimo capitolo né al battle royale, il consiglio che vi offre il publisher è quello di cancellare uno o più file legati a Black Ops Cold War o a Modern Warfare. Ricordiamo, infatti, che entrambi i titoli ci permettono di disinstallare determinate modalità di gioco, come la campagna singleplayer o lo stesso Warzone, al fine di liberare spazio.

Curiosamente, quando poche ore fa abbiamo provato ad aggiornare Black Ops Cold War su PlayStation 5 siamo incappati in un errore di sistema: non avevamo spazio a sufficienza per completare l'installazione dell'ultimo update (dal peso di circa 18 GB). Tramite un avviso, scopriamo che lo spazio da liberare ammonta, in realtà, a ben 107 GB.

COD Black Ops Cold War: arriva la modalità Epidemia

Cambiando discorso, torniamo a parlare dei contenuti di questa Stagione 2. La punta di diamante dell'intero aggiornamento è Epidemia, nuova modalità Zombie che catapulterà i giocatori di Black Ops Cold War in un'esperienza di gioco PvE del tutto inedita.

"In Die Maschine e Firebase Z, Requiem ha imparato quanto lontano davanti a loro sia il Gruppo Omega nella corsa alle armi per raccogliere l’Aetherium, una guerra segreta ancora più letale dei conflitti pubblici tra oriente e occidente. Dopo molti disperati tentativi di raggiungere i propri avversari, il gruppo di ricerca internazionale e la task force finanziate dalla CIA hanno finalmente fatto una scoperta straordinaria: il più grande focolaio di Epidemia sul pianeta".

Con questa premessa ha inizio la nuova missione Epidemia, che coinvolgerà quattro giocatori in un'operazione su vasta scala: i partecipanti esploreranno una sconfinata area di gioco per completare una serie di obiettivi, come la scorta di un rover o il recupero di Aetherium. Nel corso della partita gli operatori si imbatteranno in casse, bottini e ricompense di vario tipo, così come in eventi casuali in cui affronteranno orde fameliche di zombie.

La modalità Epidemia e tutti i contenuti della Stagione 2 sono ora disponibili per i giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War e di Warzone.