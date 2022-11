Call of Duty Modern Warfare 2: la modalità classificata arriverà solo nel 2023

Con la versione di base di Call of Duty: Modern Warfare II che ha già raggiunto i negozi, Treyarch ha fornito dettagli circa il lancio della modalità classificata, prevista non prima del prossimo anno. Le partite classificate comprenderanno varie modalità di gioco competitive e una classifica che mostrerà i migliori 250 giocatori. Ci saranno anche ricompense specifiche per questa componente del gioco.

Contemporaneamente, Treyarch conferma che cesserà a breve il supporto alla League Play di Call of Duty: Black Ops - Cold War e alla Ranked Play di Call of Duty: Vanguard. A tal proposito raccomanda ai giocatori di riscattare le proprie ricompense entro il 22 novembre, visto che successivamente non sarà più possibile.

Call of Duty: Modern Warfare II è stato rilasciato venerdì scorso e ha subito fatto registrare il record come miglior lancio di sempre su PlayStation Store per un CoD. Il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision porta con sé una nuova avventura single player che racconterà le vicende della Task Force 141. Per gli amanti del multiplayer competitivo ci sono altrettante novità, ma quella più attesa è indubbiamente Warzone 2.0, in arrivo nelle prossime settimane.

Chi volesse avere un'esperienza più competitiva prima del lancio della modalità classificata può fin da subito sperimentare la play list CDL Moshpit. Questa sarà lanciata insieme alla Stagione 1 il 16 novembre, quando arriverà anche Warzone 2.0, con la nuova modalità DMZ.

Intanto, Call of Duty continua a essere al centro delle attenzioni dell'antitrust che sta passando al vaglio l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68 miliardi di dollari. L'antitrust sta valutando le intenzioni di Microsoft sul futuro di Call of Duty come gioco multipiattaforma.