Call of Duty: Modern Warfare 2, scopriamo tutte le novità del Multigiocatore

La scorsa sera, Activision ha dedicato un'intera presentazione al nuovo Modern Warfare 2 in occasione dell'evento Call of Duty: Next. Il colosso americano ha riunito centinaia di streamer che hanno avuto la possibilità di provare in anteprima il nuovo comparto Multiplayer dello sparatutto e, soprattutto, Warzone 2.0, tutte novità che abbiamo potuto vedere anche da casa.

Qui riassumeremo le principali novità inerenti al Multigiocatore del secondo capitolo, il quale accoglie numerose aggiunte sul fronte del gameplay e una miriade di contenuti con cui Infinity Ward promette di migliorare ulteriormente la sua formula vincente.

Infinity Ward toglie i veli al Multigiocatore di MW2

Sequel diretto dell'acclamato reboot Modern Warfare (2019), il nuovo episodio di Call of Duty portera con sé un'inedita campagna single player che vedrà protagonisti gli operatori della Task Force 141, squadra capitanata da John Price e che vede il ritorno dei carismatici John 'Soap' MacTavish e Simon 'Ghost' Riley. La presentazione di ieri era però dedicata interamente al Multigiocatore di MW2, vero fiore all'occhiello della serie Activision.

Partiamo dal presupposto che Modern Warfare 2 eredita gran parte delle feature del suo predecessore, ma al tempo stesso introduce importanti novità sul fronte del gameplay. Gameplay che, in questo caso, viene definito 'emergente' da Infinity Ward e che - stando alle parole degli sviluppatori - stabilirà una "profonda connessione nel franchise", unendo le esperienze competitive di Modern Warfare 2, COD: Warzone 2 e COD: Warzone Mobile.

Focalizzandoci sulle novità strutturali, MW2 accoglie i combattimenti in acqua. "La fisica dell'acqua del motore di gioco di Modern Warfare 2 riproduce le correnti, le rapide dei fiumi e le grandi onde degli oceani", si legge sul blog di Activision. La possibilità di sfruttare i corsi d'acqua dell'ambiente di gioco - a piedi o a bordo di un veicolo - darà vita a inedite strategie furtive e offrirà ai giocatori nuove vie di fuga per le situazioni più concitate. Sarà possibile immergersi, ma, naturalmente, i proiettili sparati sott'acqua saranno influenzati dalla maggiore densità.

Infinity Ward ha rinnovato anche il già apprezzato sistema di movimento di Modern Warfare (2019). Oltre allo scatto tattico e al posizionamento delle armi sulle superfici rigide, troveremo le scivolate e i tuffi a terra, manovre che dipenderanno dalla velocità di corsa. "Come in precedenza, si scivola passando da uno scatto alla posizione accovacciata. Il tuffo, ora, si effettua passando dallo scatto tattico alla posizione accovacciata". Migliorata anche la verticalità dei movimenti, con la possibilità di aggrapparsi a una sporgenza per sbirciare o guardarsi intorno.

Altri aspetti su cui si è concentrato il team di sviluppo riguardano la distruzione dinamica e la gestione dei veicoli - terrestri, aerei e acquatici. Guidatori e passeggeri potranno sporgersi dai finestrini per sparare o salire sul tetto del veicolo per una visione più chiara del campo di battaglia. Le parti delle auto potranno subire gli effetti dei proiettili nemici ed essere distrutte. Gli pneumatici potranno essere bucati per rallentare o fermare un veicolo in corsa.

Novità anche per gli equipaggiamenti e i potenziamenti da campo, tra strumenti tattici aggiornati e item nuovi di zecca. Troveremo una telecamera tattica per sorvegliare una determinata zona, mentre con il folgoratore potremo ferire i nemici con una potente scarica elettrica o mandare in tilt i veicoli. Potremo stanare i nemici nascosti in un edificio sfruttando la carica perforante, che aderirà alle pareti per scavare un buco e rilasciare una granata. Presenti anche gli attacchi DDoS, per rilevare equipaggiamenti e veicoli nemici nelle vicinanze, e le esche gonfiabili, veri e propri manichini che potranno ingannare i nemici e ferirli con una mina di prossimità.

Personalizzare le armi in Modern Warfare 2 sarà ancora più semplice e soddisfacente. Viene introdotto il nuovo Armaiolo, che raggrupperà le bocche da fuoco nelle cosiddette 'piattaforme': salendo di livello si potranno ricevere tutte le piattaforme per le armi base. Il potenziamento parte dal castello, il nucleo dell'arma, che determina l'utilizzo principale e i punti di forza; cambiando il castello si modificherà completamente l'arma. Alle piattaforme sono associati accessori specifici, come canne, caricatori, calci e impugnature, mentre altri innesti saranno considerati universali, come volate, sottocanna, munizioni, puntatori laser e ottiche.

Tra le novità più importanti di questo sequel c'è la modalità in terza persona, prospettiva che, purtroppo, sfrutteremo solo in determinate playlist del Multigiocatore di MW2. In questa modalità la visuale è impostata qualche metro indietro rispetto alla spalla dell'operatore. In parole povere, funzionerà come in qualsiasi third-person shooter, con l'unica differenza che in modalità mirino la prospettiva tornerà in prima persona per una maggiore precisione.

Non mancheranno nuove mappe e game mode progettate appositamente per MW2.

Le arene più grandi potranno ospitare fino a 64 giocatori (32v32) e sono dedicate alla modalità Guerra terrestre. Come vedremo, le ambientazioni di queste mappe sono estrapolate da Warzone 2.0 e consentirà ai giocatori di esplorare gli interni di ogni edificio e pilotare diversi veicoli. Le mappe piccole - quelle 'base' - accoglieranno gli scontri 6v6 e sfoggiano scenografie più caratteristiche, catapultando gli operatori nei più familiari contesti urbani.

Al fianco dei popolari Deathmatch a squadre e Dominio troveremo nuove modalità di gioco, come Knock Out. Riprendendo degli elementi di Scontro 2v2, questa proporrà degli scontri molto veloci e tattici: due squadre si contenderanno una borsa di denaro posizionata al centro della mappa. L'operatore che s'impossesserà della borsa apparirà sulla minimappa. Vince la squadra che trasporterà la borsa per 60 secondi - o che eliminerà l'intera squadra.

In Soccorso prigionieri, invece, dovremo localizzare e soccorrere degli ostaggi. Gli operatori non potranno fare affidamento sul rientro, né sulle rianimazioni di squadra. Chi trasporterà l'ostaggio verrà rallentato e potrà utilizzare solo l'arma secondaria. Nella modalità Invasione, basata su Guerra terrestre, affronteremo scontri più caotici con un mix di giocatori e soldati controllati dall'IA. L'obiettivo di questa game mode è semplice: "elimina o sarai eliminato".

Activision ha colto l'opportunità offerta dal Call of Duty: Next per tornare a parlarci della sua continua lotta ai cheater. Ebbene, l'ormai noto sistema RICOCHET Anti-Cheat - basato su un driver a livello del kernel - sarà attivo fin dal giorno del lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, così come per Warzone 2.0. "Il sistema è stato aggiornato e migliorato per entrambi i titoli, con una combinazione tra gli aggiornamenti apportati nell'ultimo anno dal #TeamRICOCHET e nuove funzionalità e contromisure per proteggere il gioco", spiega Activision.

Parte delle novità del Multigiocatore di MW2 potranno essere sperimentate prima del lancio grazie alla Beta, disponibile in anteprima per le console PlayStation. Gli utenti Early Access potranno accedere già da oggi, 16 settembre, mentre dal 18 al 20 toccherà a tutti gli altri utenti PlayStation. La Beta spalancherà le sue porte anche ai giocatori Xbox e PC a partire dal 22 settembre (Early Access); dal 24 al 26 settembre potranno accedere tutti gli altri utenti.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.