Call of Duty: Modern Warfare 2 è ufficiale, Activision svela il logo nel primo teaser

Era il segreto di Pulcinella, ora però abbiamo la conferma ufficiale: Modern Warfare 2 è il prossimo capitolo di Call of Duty. A svelarlo è la stessa Activision, che tramite i suoi canali social ha condiviso un breve teaser in cui annuncia "la nuova era di COD". A giudicare dal titolo, si tratta del sequel diretto di Call of Duty: Modern Warfare (2019), reboot dell'omonimo first-person shooter lanciato nel 2007. Allo sviluppo troviamo ancora una volta il team di Infinity Ward.

COD: Modern Warfare 2, ecco il logo. Reveal imminente?

L'annuncio di Modern Warfare 2 era stato anticipato da diversi rumor che hanno fatto tremare la community nel corso delle ultime settimane. La stessa Activision aveva infati rilasciato alcuni indizi tramite i suoi canali social, includendo un misterioso banner su Twitter e Instagram: schiarendo l'immagine con un software di photo editing si scopre il volto di Ghost, uno dei personaggi più iconici di COD: Modern Warfare, che a quanto pare è pronto a tornare in azione.

Ecco dunque che, sempre sui social, Activision pubblica un nuovo filmato in cui viene svelato il logo ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2, con tanto di hashtag. Il publisher statunitense ha quindi confermato lo sviluppo del prossimo sparatutto, che prenderà le distanze dal più recente Black Ops Cold War per raccontare - ancora una volta - una storia di guerra moderna.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Né Activision né Infinity Ward hanno voluto condividere ulteriori dettagli sul gioco, il che ci fa pensare che una presentazione completa sia imminente. Non escluderemmo un annuncio in occasione del Games Showcase di Xbox e Bethesda, la cui data è stata annunciata solo poche ore fa.

Ricordiamo, dopotutto, che come la già menzionata Bethesda anche Activision Blizzard è entrata a far parte della grande famiglia di Xbox, in teoria. Questo significa che COD: Modern Warfare 2 potrebbe arrivare su Xbox Game Pass al day one? Improbabile, dal momento che l'acquisizione del colosso americano da parte di Microsoft non verrà completata prima del 2023.

Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi, nella speranza di poter assistere al primo trailer del nuovo Call of Duty. Voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo della serie?