Activision Blizzard, azionisti approvano l'acquisizione da parte di Microsoft

Gli azionisti di Activision Blizzard hanno dato luce verde alla proposta di acquisizione avanzata da Microsoft. L'operazione annunciata lo scorso 18 gennaio prevede l'acquisizione della software house a 95 dollari per azione in contanti per un esborso complessivo di 68,7 miliardi di dollari. "Oltre il 98% delle azioni che hanno votato durante il meeting speciale si è espresso in favore della transazione proposta con Microsoft", si legge in una nota diffusa dalla società.

"L'enorme voto di sostegno ricevuto dai nostri azionisti conferma la nostra convinzione condivisa che, insieme a Microsoft, saremo in una posizione ancora migliore per creare grande valore per i nostri giocatori, opportunità ancora maggiori per i nostri dipendenti e continuare nel nostro impegno a diventare un esempio ispiratore di un luogo di lavoro accogliente, rispettoso e inclusivo", ha affermato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard.

L'intesa non sarebbe potuta andare avanti senza un voto favorevole da parte della maggioranza degli azionisti. Il consiglio di amministrazione, all'unanimità, aveva consigliato di votare a favore dell'operazione che, tuttavia, rimane ancora in bilico.

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti sta esaminando l'accordo, così come gli altri enti mondiali (UE, Cina, ecc.), per capire se andrà a distorcere la concorrenza nel mercato del gaming. D'altronde Microsoft si porterebbe a casa marchi di peso come Call of Duty, Warcraft, Overwatch e Candy Crush solo per fare alcuni nomi.

L'obiettivo di Microsoft è chiudere l'operazione entro il 30 giugno 2023, ma secondo alcuni investitori di Wall Street, come riportato da Bloomberg, la FTC potrebbe bloccare o ritardare l'acquisizione. Le paure sono riflesse dall'attuale prezzo delle azioni di Activision Blizzard, contrattate il 23% sotto ai 95 dollari offerti da Microsoft.