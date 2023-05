Bungie vs Cheater: 4-0 per la casa americana, un'altra vittoria da 6,7 milioni di dollari

Nella battaglia avviata da Bungie contro gli sviluppatori di cheat, la software house ha portato a casa una nuova vittoria, stavolta ai danni di LaviCheats. Il proprietario del sito, Kunal Bansal, è stato condannato al pagamento di 6,7 milioni di dollari per aver violato diverse leggi sul copyright e sulla concorrenza, tra le quali alcune internazionali.

Si tratta della quarta causa vinta da Bungie contro i fornitori di cheat per Destiny 2. Solo all'inizio di questo mese abbiamo riportato la sentenza del tribunale degli Stati Uniti che ha comminato una multa di oltre 12 milioni di dollari a Mihai Claudiu-Florentin, proprietario di VeteranCheats.

Ancora prima, lo scorso luglio, Elite Tech Boss ha accettato il patteggiamento impegnandosi a versare 13,5 milioni di dollari a Bungie. Alla fine di febbraio, anche AimJunkies è stata condannata al pagamento di 4,3 milioni di dollari, ma pare intenda usare ogni mezzo per ribaltare la condanna.

Come per VeteranCheats anche nel caso di Bansal, il quale risiede in India, la condanna è arrivata in contumacia. Dall'avvio della causa, l'uomo non si è mai presentato in tribunale tanto che è stata emessa una sentenza standard. Al pari di Claudiu-Florentin, anche nei confronti di Bansal è stato applicato un importo di 2.000 dollari per ogni download dei "trucchi" (2.790 in totale), per un totale di 5,58 milioni di dollari.

A questi si sono poi sommati i danni per violazione di copyright pari a 300.000 dollari, violazione del Lanham Act per 579.270 dollari e le immancabili spese processuali. Seppur gli importi citati probabilmente non rientreranno – quantomeno non a breve – nelle casse di Bungie, questo rappresenta un importante tassello nella lotta contro i bari che continuano ad aumentare nella maggior parte dei titoli multiplayer.