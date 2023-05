BlizzCon 2023, confermato il ritorno dell'evento annuale di Blizzard Entertainment: ecco le date

Con la cancellazione dell'E3 di Los Angeles, molti videogiocatori hanno perso l'occasione di partecipare alla celebrazione più importante per quanto concerne il mondo dei videogiochi. I produttori della game industry, d'altro canto, hanno abbracciato il format digitale, scegliendo di trasmettere i propri showcase in livestream attraverso le principali piattaforme.

Questo vale per la maggior parte dei publisher e sviluppatori, ma non per Blizzard. Dopo ben quattro anni, la BlizzCon tornerà ad accogliere i fan di World of Warcraft, Overwatch, Diablo e degli altri iconici franchise del produttore statunitense in quel di Anaheim.

La BlizzCon torna quest'anno con un evento in presenza

"Dopo quattro anni durante i quali abbiamo affrontato le nostre avventure radunandoci solo online su Azeroth, facendo squadra su Overwatch, attraversando i campi di Sanctuarium o scaldandoci davanti al camino nella Locanda... finalmente è arrivato il momento di ritrovarci di persona". Così Blizzard ha annunciato il fatidico ritorno della BlizzCon.

Sin dal 2005, la BlizzCon intrattiene ogni anno migliaia di fan radunandoli al Convention Center di Anaheim, California. Un evento unico in cui è possibile assistere alla presentazione delle ultime novità della software house californiana; come da tradizione, durante la cerimonia di chiusura di ogni edizione, famosi artisti musicali si esibiscono in concerto: tra gli 'special guest' troviamo Ozzy Osbourne, i Blink-182, i Foo Fighters, i Linkin Park, i Muse e i Metallica.

L'ultimo evento in presenza si è tenuto nel novembre 2019, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia di COVID-19. Oggi possiamo dirvi che, il 3 e 4 novembre 2023, i fan di Blizzard invaderanno di nuovo l'Anaheim Convention Center per celebrare i loro giochi preferiti.

"I nostri giocatori sono il cuore di ciò che rende grande la BlizzCon: un posto dove i giochi sono il terreno comune per creare connessioni e amicizie", si legge sul blog ufficiale della compagnia. "[...] È la community che ha sempre reso questo evento così speciale e non vediamo l'ora di incontrare tutti di nuovo". Il prossimo mese Blizzard svelerà ulteriori dettagli sul programma della BlizzCon 2023, comprese le informazioni sui biglietti.

Sul sito ufficiale dedicato all'evento non c'è molto da vedere, ma è già possibile prenotare una sistemazione presso uno degli hotel 'partner' di Blizzard Entertainment.

Ricordiamo che la prossima grande release targata Blizzard risponde al nome di Diablo 4, action RPG con visuale isometrica in arrivo il prossimo 6 giugno su console e PC. Come dichiarato poche ore fa dal direttore creativo e dal game director del gioco, il lancio di Diablo 4 avverrà senza intoppi, visti gli ottimi feedback riscontrati durante i test del Server Slam.