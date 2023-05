Diablo 4 non avrà problemi al D1 secondo Blizzard

In una breve intervista con Eurogamer, il direttore artistico di Diablo 4 John Mueller e il game director associato Joe Piepiora si sono detti "molto fiduciosi" per il rilascio di Diablo 4. Le fasi beta consentiranno allo sviluppatore di rendere il gioco pronto ad accogliere milioni di giocatori senza problemi di sorta.

Secondo i responsabili, i vari test hanno permesso di acquisire dati sufficienti a preparare un rilascio adeguato. Proprio nel fine settimana l'editore ha tenuto un evento chiamato "Server Slam" durante il quale sono stati messi sotto torchio i server del gioco. Stando ai pareri dei giocatori il titolo è risultato fluido e con code di accesso estremamente brevi o nulle.

"Ognuna di queste beta è stata fondamentale in termini di comprensione della nostra capacità tecnica e ci ha consentito di capire di cosa avevamo bisogno per rendere l'esperienza in generale più fluida al momento del lancio. Quindi, è stato grandioso" ha dichiarato Piepiora.

Il responsabile ha spiegato che Blizzard ha condotto test interni per oltre un anno, riempiendo i server di milioni di account automatizzati i cui personaggi svolgevano azioni di base come cercare un pezzo di equipaggiamento e indossarlo, uccidere creature o fare squadra con altri bot. Tuttavia, ha anche sottolineato che nulla può sostituire i giocatori reali.

D'altronde, affrontare connessioni da paesi diversi che adottano server locati in varie aree del mondo, è una situazione ben diversa da una simulazione interna. Piepiora sottolinea che questo ha consentito a Blizzard di correggere tanti piccoli problemi che, in fase di lancio, avrebbero potuto creare importanti difficoltà ai giocatori compresa l'impossibilità di accedere al gioco.

Il game director ci ha anche tenuto a chiarire che le beta non hanno rappresentato una mossa di marketing, ovvero un semplice mezzo per promuovere il gioco. "Queste non sono beta di marketing. Nessuna di loro lo era. Tutto è stato diretto ad acquisire dati per essere certi che il lancio fosse fluido. Questo era l'unico scopo delle beta che abbiamo condotto".

Ad ogni modo, sembra che le preoccupazioni tra i giocatori non siano del tutto dissipate. L'esperienza con Diablo 3 ha sicuramente segnato i fan della saga, ma bisognerà attendere il prossimo 6 giugno per testare i risultati raggiunti da Blizzard.