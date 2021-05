BlizzCon 2021 cancellata: evento rinviato al 2022, con alcuni limiti

Un altro duro colpo per Blizzard Entertainment, costretta a rinunciare al suo prezioso evento per il secondo anno di fila. Il produttore statunitense annuncia la cancellazione della BlizzCon 2021, a causa della pandemia di Coronavirus che rende ancora difficile l'organizzazione di un evento fisico. Non si tornerà in presenza, ma Blizzard è già al lavoro su un evento ibrido che consentirà ai fan di World of Warcraft, Diablo e co. di riunirsi all'inizio del prossimo anno.

BlizzCon tornerà nel 2022 con un evento globale ibrido



L'annuncio è stato dato da Saralyn Smith sul blog ufficiale di Blizzard. La produttrice esecutiva della BlizzCon ha parlato dell'attuale stato della pandemia in California - e nel resto del mondo - e delle relative difficoltà, che impedirebbero alla compagnia di organizzare l'evento che avrebbe accolto persone provenienti da ogni parte del globo.

La Smith taglia corto: "quest'anno la BlizzCon non verrà organizzata". Si parla della lunga preparazione richiesta da un evento di questa portata, che avrebbe coinvolto non solo i vari partner di produzione, ma anche i professionisti del settore eSport e altri collaboratori. "La complessità e le incertezze della pandemia hanno avuto un grande impatto sulla nostra capacità di procedere su molti dei fronti citati e siamo ormai giunti al punto in cui non riusciremmo a creare l'evento che vorremmo per tutti voi a novembre", ha spiegato la produttrice.

Addio alla BlizzCon 2021, dunque, ma il team di Blizzard è già al lavoro su un altro evento globale previsto per i primi mesi del 2022, "che combinerà uno show online sulla falsariga della BlizzConline e alcuni raduni ristretti dal vivo"; quest'ultimo punto suggerisce il ritorno della presenza fisica, ma anche la necessità di stabilire alcune limitazioni.

In ogni caso, prossimamente l'azienda svelerà ulteriori dettagli sul nuovo evento ibrido. La prossima edizione potrebbe svelarci una data di uscita per l'attesissimo Diablo IV e, magari, ufficializzare l'arrivo del sequel del mai troppo lodato Overwatch.