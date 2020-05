Blizzard ha cancellato il BlizzCon di quest'anno a causa del COVID-19

Blizzard aveva già anticipato ad aprile che valutazioni erano in corso sulla fattibilità del BlizzCon di quest'anno. Nonostante l'evento si svolga abitualmente nell'ultima parte dell'anno (novembre) il produttore californiano ha comunque deciso di cancellarlo, ovviamente per le preoccupazioni legate alla crisi sanitaria in corso da COVID-19.

"Dopo aver considerato varie opzioni, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare l'edizione di quest'anno del BlizzCon" ha scritto Saralyn Smith, produttrice dell'evento, in un blog post. Ci sarà una versione alternativa del BlizzCon, nel formato digitale online, ma non è ancora chiaro quando si terrà.

L'evento del BlizzCon, che si svolge tutti gli anni ad Anaheim, in California, è l'occasione per Blizzard per aggiornare i suoi fan sullo stato di avanzamento dei lavori su tutti i suoi franchise di punta, Diablo, Starcraft, Warcraft e Overwatch. Coinvolge migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. Inoltre, nel corso della manifestazione si svolgono tornei di eSport ed eventi mediatici, come concerti e altro.

Fra i tornei più importanti ricordiamo la Overwatch World Cup e il World of Warcraft Arena World Championship (AWC). "Stiamo valutando delle alternative per continuare a supportare questi tornei di alto livello che normalmente si svolgono all'interno dello show" ha scritto Saralyn Smith.

Tutti gli eventi della Overwatch World Cup e dell'AWC sono già stati trasformati nel formato solo digitale quest'anno, mentre le grand final di Starcraft II per il BlizzCon erano già state annullate in favore di un nuovo ESL Pro Tour.