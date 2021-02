Diablo IV: niente da fare per il lancio nel 2021. Overwatch 2 nel 2022?

Con il suo ultimo report finanziario, Activision Blizzard ha svelato le finestre di lancio dei suoi titoli più attesi. Purtroppo ci sono principalmente cattive notizie, sia per i fan di Diablo che per quelli di Overwatch. Saranno felici, invece, gli amanti di Call of Duty, che anche quest'anno potranno accogliere una nuova iterazione della popolare serie sparatutto.

Diablo IV e Overwatch 2 dopo il 2021, a differenza di Call of Duty



In una conference call inerente all'ultimo trimestre finanziario, Activision ha parlato degli ottimi risultati ottenuti da Blizzard Entertainment. La "hit" del colosso di Irvine è stata World of Warcraft: Shadowlands, espansione dell'intramontabile MMO rilasciata lo scorso novembre.

È stata inoltre affrontata la più delicata questione dei prossimi progetti di Blizzard, quelli legati all'attesissimo Diablo IV e al non meno importante Overwatch 2; Activision è stata molto chiara: nessuno dei due titoli sarà pronto per l'uscita nel 2021.

Il sequel del pluriacclamato Overwatch (2016) era stato annunciato al Blizzcon 2019, con un trailer che ci presentava la prima campagna narrativa dedicata allo sparatutto competitivo e altre graditissime novità. È probabile che l'FPS vedrà la luce nel 2022, mentre è più difficile che assisteremo al lancio di Diablo IV nel corso del prossimo anno - del resto, Blizzard è nota per prendersi il suo tempo per perfezionare i propri giochi.

Uno dei primi a riportare la notizia è stato l'insider Daniel Ahmad, che ha anche confermato l'arrivo di un nuovo Call of Duty per il 2021. Non c'è da stupirsi, vista la cadenza annuale che accompagna la serie da oltre quindici anni, per non parlare degli eccezionali traguardi raggiunti dal franchise: secondo Activision, nel 2020 COD ha visto la presenza di più di 100 milioni di giocatori attivi mensilmente e, dal 2003 a oggi, il brand ha generato ben 27 miliardi di dollari.

They did confirm a new Call of Duty premium game for this holiday though, lol — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2021