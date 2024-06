Bethesda: altre espansioni della storia di Starfield dopo Shattered Space

Shattered Space è il primo DLC di Starfield, di cui espanderà la storia, ed è stato annunciato durante lo Starfield Direct del 11 giugno 2023. Questo evento faceva parte del più ampio Xbox Games Showcase, durante il quale sono state rivelate diverse novità sui progetti sotto il controllo di Microsoft e dei suoi studi.

Parlando con lo youtuber MrMattyPlays, Todd Howard, dirigente di Bethesda di lunga data e principale responsabile delle serie The Elder Scrolls e Fallout, ha confermato i piani per diverse espansioni della storia di Starfield, da rilasciare con cadenza annuale. "Direi che vogliamo questo, più o meno, sì. Per quanto tempo continuerà? Si spera per molto tempo" sono state le parole di Howard.

Ha anche detto che Starfield conta attualmente 14 milioni di giocatori con un tempo di gioco medio di 40 ore e che lo sviluppo di Shattered Space è iniziato a settembre, subito dopo il rilascio della versione originale di Starfield. Da allora, lo studio ha introdotto una serie di aggiornamenti, oltre allo store delle Creazioni, ovvero i contenuti realizzati dalla community. Questo, però, non è stato accolto favorevolmente dai giocatori, a causa dei prezzi alti di alcuni di questi contenuti, come abbiamo visto qui.

Shattered Space offrirà ai giocatori un nuovo mistero su cui indagare che coinvolgerà la Casata Va'ruun. I giocatori devono così indagare su una nuova minaccia cosmica, esplorare un nuovo pianeta e andare alla ricerca di armi, tute spaziali e attrezzature uniche. Arriverà nel corso del 2024 su Xbox e PC, mentre ulteriori dettagli verranno comunicati prossimamente.