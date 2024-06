Starfield: i fan di nuovo contro Bethesda per i prezzi delle mod

Da quando Bethesda ha reso possibile installare le mod della community in Starfield, la valutazione del gioco ad ambientazione spaziale su Steam si è ridotta. I fan, infatti, non sono contenti dei prezzi di alcune di queste mod, che in certi casi arrivano a 7 euro circa.

Starfield è stato inondato da recensioni negative su Steam dal momento in cui è stato lanciato lo store con le Creazioni, che di fatto abilita la compatibilità del gioco con le mod della community. Se queste conferiscono rinnovata linfa vitale a Starfield, aumentando a dismisura le possibilità di gioco, allo stesso tempo i fan non sono contenti per i prezzi di alcune delle mod, che in certi casi arrivano anche a 7 euro.

Mentre Bethesda fornisce gratuitamente il Creation Kit, mette a pagamento le mod, sia quelle realizzate da essa stessa che quelle create dalla community. Ad esempio, una delle più criticate è questa Taglia Alleanza dei Liquidatori: L’Avvoltoio, che va acquistata per 700 Starfield Creation Credits, corrispondenti a circa 7 euro.

Realizzata dalla stessa Bethesda, questa mod è la seconda di una serie, che era iniziata con una mod gratuita. I giocatori di Starfield, però, ritengono eccessivo il costo di 7 euro per una singola quest. "La serie Alleanza dei Liquidatori è la prima di numerose missioni che permettono di vivere la vita da cacciatore di taglie. La prima missione della serie metteva in contatto con un misterioso Liquidatore situato negli insediamenti dei sistemi colonizzati, e da lì la caccia aveva inizio! La seconda missione della Alleanza dei Liquidatori, L'Avvoltoio, è disponibile nel nuovo menu Creazioni. E quale cacciatore di taglie rinuncerebbe ai suoi strumenti fidati per portare a termine il lavoro?"

Tuttavia, la seconda parte, come abbiamo visto, è a pagamento. Inoltre, non è possibile acquistare solamente 700 Starfield Creation Credits, perché questi ultimi vengono venduti a pacchetti e si va dai 4,99€ necessari per 500 crediti ai 9,99€ richiesti per quello di 1000 crediti. La serie di missioni Alleanza dei Liquidatori, poi, non è l'unica al momento messa in vendita da Bethesda, ecco qui l'elenco completo delle mod realizzate dalla software house.