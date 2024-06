Starfield: ecco l'espansione Shattered Space e le mod della community

Bethesda Game Studios ha svelato la prima espansione della storia di Starfield, che ha il nome di Shattered Space, mentre le mod della community sono ora disponibili con l'aggiornamento di giugno. In Shattered Space un misterioso potere si agita nella città di Dazra, la capitale del pianeta natale finora nascosto della Casata Va’ruun. I giocatori devono così indagare su una nuova minaccia cosmica, esplorare un nuovo pianeta e andare alla ricerca di armi, tute spaziali e attrezzature uniche.

Durante l'Xbox Games Showcase è stato annunciato anche l’aggiornamento di giugno di Starfield. Disponibile per il download da stanotte su PC e console, questo aggiornamento include le Creazioni, novità per i cacciatori di taglie e le nuove missioni dell’Alleanza dei Liquidatori, così come combattimenti corpo a corpo migliorati e altro ancora.

Le Creazioni introducono il supporto ufficiale alle mod di Starfield. Ora i giocatori possono scoprire e giocare a nuovi contenuti dei Creatori e di Bethesda Game Studios direttamente in-game attraverso il menu Creazioni.

Anche il Creation Kit, il tooolkit ufficiale di Starfield, è ora disponibile per il download gratuito su Steam e mette il potere di creare nuovi contenuti nella mani della community. Chiunque nella community, infatti, può realizzare Creazioni e caricarle sulla piattaforma dedicata.

Riusciranno la nuova espansione e le mod a risollevare le sorti di Starfield? In attesa di una risposta, per i dettagli sul gioco di base vi rimandiamo alla nostra recensione.