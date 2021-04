Battlefield, è in sviluppo un gioco per dispositivi mobili: uscirà nel 2022

Mentre i giocatori attendono trepidamente il debutto di un nuovo Battlefield, Electronic Arts ha un interessante annuncio per i fan dello sparatutto. Certo, si accenna al prossimo capitolo per console e PC, ma si parla soprattutto di un nuovo gioco nuovo realizzato per dispositivi mobili.

La versione "portatile" di Battlefield è attualmente in fase di sviluppo: stando all'annuncio di EA DICE, il gioco arriverà su smartphone e tablet nel corso del 2022.

Battlefield arriva anche su smartphone e tablet: ecco cosa offrirà

In maniera simile a quanto fatto da Respawn Entertainment per il loro Apex Legends, anche il team di DICE ha pensato di portare Battlefield su altre piattaforme, e non parliamo di semplici home console. Lo sparatutto in prima persona, tra i più apprezzati nel suo genere, sarà trasposto per dispositivi mobile con un episodio nuovo di zecca, in sviluppo presso Industrial Toys.

Il team di Industrial Toys avrà comunque la possibilità di collaborare a stretto contatto con DICE, come spiega Oskar Gabrielson, responsabile generale della software house svedese. In merito alla versione mobile di Battlefield, Gabrielson chiarisce: "Si tratta di un gioco a sé stante, sia chiaro. Qualcosa di completamente diverso da quello che stiamo realizzando per console e PC, e appositamente progettato per dispositivi mobili".

Parlando della collaborazione con Industrial Toys, il responsabile di DICE spiega: "È stato costruito da zero da iToys per permettervi di giocare a Battlefield ovunque, offrendo una ricchissima esperienza basata sull'abilità. Questo gioco per dispositivi mobili sta entrando in una fase di testing prima dell'uscita, prevista per il prossimo anno, quindi seguiranno altri dettagli".

Vista la finestra di lancio fissata per un generico 2022, attendiamoci ulteriori dettagli nel corso dei prossimi mesi. Presumibilmente, se EA dovesse adottare la stessa strategia scelta per Apex Legends, Battlefield sarà disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

Battlefield 2021: i primi dettagli sul prossimo capitolo

Oltre ad aver svelato l'esistenza della versione mobile di Battlefield, EA ha parlato anche del prossimo episodio della serie in lavorazione per console e PC. Il producer avrebbe messo in piedi il team di sviluppo più grande di sempre per un gioco del franchise: saranno i team di Criterion e DICE LA a realizzare il nuovo Battlefield, in collaborazione con gli svedesi di Electronic Arts Gothenburg che, nel frattempo, si occuperanno della parte tecnologica.

A tal proposito, stando ai rumor, il prossimo capitolo potrebbe sbarcare in esclusiva su PC e sulle console di nuova generazione (PlayStation 5, Xbox Series X/S), evitando dunque il debutto sulle meno potenti piattaforme old-gen. Dal punto di vista tecnico, Battlefield ottiene così un netto vantaggio sul rivale Call of Duty, che, nel 2021, approderà anche su PS4 e Xbox One.

Al momento, stando alle dichiarazioni di Oskar Gabrielson, il nuovo sparatutto di EA è in fase di playtest: "rifiniamo, bilanciamo e puntiamo a realizzare il miglior Battlefield possibile". La presentazione ufficiale del gioco potrebbe essere imminente.