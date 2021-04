Apex Legends anche su smartphone: EA e Respawn annunciano la versione Mobile

Tra gli sparatutto più apprezzati dai fan dei "battle royale", Apex Legends ha visto il suo debutto solo due anni fa e vanta già una grande ed entusiasta community. Tale successo ha spinto il team di Respawn Entertainment a realizzare una versione mobile del suo acclamato gioco, spin-off della serie Titanfall: Apex Legends Mobile sbarcherà prossimamente su smartphone. Nel frattempo, Electronic Arts ha annunciato la prima fase di test per il territorio asiatico.

Apex Legends Mobile: il battle royale arriverà su Android e iOS

Il reveal arriva tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di Apex Legends. Qui il game director Chad Grenier parla delle principali caratteristiche dell'edizione Mobile: "È una nuova versione di Apex Legends, ma resta comunque fedele all'originale".

Come spiega Grenier, Apex Legends Mobile eredita lo stesso adrenalinico gameplay della controparte originale (disponibile su console e PC), con l'aggiunta di un inedito layout realizzato appositamente per i touch screen. I giocatori mobile usufruiranno dunque di un sistema di comandi semplificato e di una serie di ottimizzazioni mirate "che rendono possibile il combattimento battle royale più avanzato anche su smartphone".

Trattandosi di un gioco sviluppato per dispositivi mobili, Apex Legends Mobile non supporterà il multiplayer cross-platform presente invece nelle versioni console e PC. Anch'esso, tuttavia, sarà giocabile gratuitamente con la tradizionale formula free-to-play, in cui è integrato l'immancabile sistema di microtransazioni. Come specifica lo sviluppatore, gli oggetti cosmetici e il pass battaglia dell'edizione Mobile saranno diversi da quelli delle altre versioni.

Grenier conferma che è la stessa Respawn a sviluppare Apex Legends Mobile e, più nello specifico, un team interno formato da sviluppatori specializzati nei giochi per dispositivi mobili.

I primi test (Closed Beta) accoglieranno solo poche migliaia di giocatori, residenti in India e nelle Filippine, ma nel corso dell'anno gli inviti saranno estesi agli utenti di altri paesi. Occorre specificare che i test riguardano esclusivamente i possessori di device Android, ma lo sviluppatore ha intenzione di implementare anche il supporto iOS nell'immediato futuro.

Electronic Arts e Respawn Entertainment non hanno ancora svelato la finestra di lancio di Apex Legends Mobile, ma invitano gli utenti a seguire il profilo Twitter dedicato al gioco per ulteriori aggiornamenti. La versione Mobile, ribadiamo, arriverà sui dispositivi Android e iOS.