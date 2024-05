Battlefield: al lavoro il più grande team di sempre per il franchise, ma nessun nuovo capitolo quest'anno

Nel recente resoconto agli investitori, l'ultimo dell'anno fiscale 2024 per Electronic Arts, la società ha dato alcune anticipazioni sulla road map del FY2025. Naturalmente, ampio spazio è stato dato a uno dei suoi franchise di punta, Battlefield, del quale però non arriverà un nuovo capitolo fino a marzo 2025.

Innanzitutto, l'anno fiscale 2024 è stato uno dei più redditizi per Electronic Arts: la società ha registrato entrare per 7,43 miliardi di dollari, in crescita dell'1% rispetto all'anno fiscale 2023. In particolare, sono stati EA Sports FC 24 e Madden NFL 24 a generare entrare da record.

Durante la conferenza, però, è stato il CEO Andrew Wilson a spostare l'attenzione sul prossimo capitolo di Battlefield. Come ormai da tradizione, anche il prossimo sparatutto sarà un gioco live service così da garantire entrate a lungo termine attraverso l'aggiornamento costante del gioco e l'acquisto di Battle Pass stagionali e contenuti aggiuntivi.

Al di là di questo, però, Wilson ha fornito alcune informazioni decisamente interessanti. Nonostante la recente chiusura di Ridgeline Games, studio impegnato sullo sviluppo della componente single-player, attualmente al lavoro su Battlefield vi è il team più grande di sempre per l'intero franchise: insieme a DICE, Criterion e Ripple Effect Studios al nuovo capitolo si è unito anche Motive Studios di Montreal.

"Questo è il più grande team di Battlefield nella storia del franchise. Alcune settimane fa ho fatto visita ai diversi team, non potrei essere più entusiasta di quello che mi hanno mostrato e di ciò che hanno giocato" ha spiegato Wilson. "Ho trascorso diverso tempo con l'intero team di Battlefield giocando a ciò che hanno realizzato e sarà un altro incredibile live-service".

È chiaro quindi che una delle componenti del nuovo Battlefield sia già giocabile, anche se Wilson non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Tuttavia, ha chiarito che il gioco non arriverà entro l'anno fiscale 2025 che si concluderà a marzo del prossimo anno.

A questo punto, è probabile che il gioco venga rilasciato sul finire del prossimo anno, a ottobre o novembre come avvenuto in passato. Tuttavia, la settima stagione di Battlefield 2042 in corso quest'anno sarà l'ultima.

Per l'anno fiscale 2025, la lineup di EA prevede il tradizionale catalogo di titoli sportivi, i consueti aggiornamenti per Apex Legends, un titolo EA Originals e una "IP interna". In quest'ultimo caso, non viene specificato quale sarà il gioco, ma il giornalista e insider Jeff Grubb sostiene che si tratti di Dragon Age: Dreadwolf e molti dei suoi colleghi condividono questa sensazione.