Battlefield 2042 PC, il partner ufficiale è Nvidia: supporto alle tecnologie DLSS e Reflex

Electronic Arts e DICE hanno reso noti i partner ufficiali di Battlefield 2042, il nuovo capitolo della serie di FPS che si appresta a mostrarci la guerra del futuro forte di un multiplayer fino a 128 giocatori (non è prevista una modalità single player). Potete apprezzare il video di gameplay mostrato all'E3 2021 in questa notizia.

Lo studio di sviluppo fa sapere che Xbox Series X|S sono le console ufficiali di Battlefield 2042, il che potrebbe significare poco o molto: il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e 5, oltre a Xbox One. La partnership con Xbox potrebbe riguardare qualche funzionalità o tecnologia, o dei contenuti ad hoc. Un'esclusiva temporanea a favore di Microsoft? Al momento non ci sono informazioni, ma il 22 luglio si terrà l'EA Play Live e Battlefield 2042 avrà grande spazio.

Su PC, il partner grafico ufficiale è Nvidia: previsto quindi il supporto al DLSS e alla tecnologia Reflex per ridurre la latenza e migliorare le prestazioni dei giocatori in multiplayer. Nel comunicato stampa non si fa menzione esplicita del ray tracing, ma poiché la tecnologia non è più un'esclusiva di Nvidia potrebbe essere data per scontata. Rimane tuttavia aperta l'ipotesi di un mancato supporto al ray tracing.

La svizzera Logitech è invece partner ufficiale per quanto concerne le periferiche, quindi i prodotti dell'azienda dovrebbero integrarsi al meglio con il nuovo titolo, a partire dal sistema di illuminazione LightSync e dai preset audio in-game con equalizzazione ottimizzata per le cuffie.

WD_BLACK, marchio di Western Digital, è invece il partner ufficiale nel mondo dello storage e questo significa - se l'esperienza non inganna - che vedremo qualche linea di SSD / HDD griffata Battlefield 2042. Infine, la collaborazione con Polaris porterà nel gioco di EA e DICE i veicoli dell'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di ATV (All-Terrain Vehicle), a partire dal Polaris Sportsman ATV.

Il gioco sarà disponibile dal 22 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One.