Battlefield 2042 ha toccato il fondo? I giocatori contemporanei su Steam scendono sotto 1000 unità

Battlefield 2042 è sempre più in caduta libera. Il numero di giocatori su Steam si mantiene molto basso e nelle scorse ore è sceso per la prima volta sotto i mille giocatori contemporanei, toccando quota 979. Un risultato che segnala nuovamente come il nuovo capitolo dell'FPS di DICE sia nato sotto una cattiva stella e gli sforzi per renderlo più attrattivo siano ancora insufficienti.

Neanche il picco di giocatori contemporaneo si può dire entusiasmante, solo 2400 persone, un valore estremamente contenuto se confrontato con il massimo di oltre 100.000 giocatori raggiunti dopo il lancio. Per darvi un'ida del flop, il capitolo del 2018 Battlefield 5 è tuttora decisamente più popolare con un picco di quasi 21.000 persone in contemporanea nelle ultime 24 ore.

Nel corso di questo mese DICE aggiornerà Battlefield 2042 con un update con moltissime modifiche, mentre la Stagione 1 è stata rimandata all'inizio dell'estate. Nei prossimi mesi si deciderà quindi il destino del gioco e il suo eventuale riscatto. Sarà anche un primo banco di prova per Vince Zampella, divenuto direttore del franchise Battlefield dopo il disastroso lancio di BF 2042.

Nel frattempo, la petizione emersa a febbraio in cui si richiedeva a Electronic Arts di offrire un rimborso completo ai giocatori di Battlefield 2042 (su tutte le piattaforme) è arrivata a 230 mila firme.