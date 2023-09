Baldur's Gate 3: il gioco completo arriverà sui Mac il 21 settembre

Larian Studios annuncia che la versione completa di Baldur's Gate 3 arriverà su Mac il 21 settembre. Finora i possessori dei computer Apple hanno potuto giocare solamente il primo atto di quello che da più parti viene definito come uno dei migliori videogiochi dell'anno. Si tratta di circa 25 ore di un'esperienza che complessivamente richiede circa 100 ore per poter essere goduta a pieno.

La versione PC Windows di Baldur's Gate 3 è arrivata lo scorso 3 agosto, mentre su PS5 l'RPG di Larian è sbarcato all'inizio di questo mese. Rimane quindi un'esclusiva Sony in ambito console, ma non per un accordo commerciale. La software house belga, infatti, ha difficoltà nell'adattamento a Xbox, soprattutto per quanto riguarda la versione per la meno potente Xbox Series S.

La politica di Microsoft che impone il rilascio in contemporanea su Xbox Series X e Series S ha messo Larian Studios nelle condizioni di dover posticipare il rilascio di Baldur's Gate 3 sulle Xbox. In particolare la funzionalità di co-op in split screen non è facile da gestire per la performante Series S, per un gioco che annovera una complessità poligonale non indifferente e che visualizza una moltitudine di personaggi per ogni schermata di gioco, oltretutto fortemente modificabili.

Larian ha ottenuto il permesso per rilasciare Baldur's Gate 3 in versione modificata su Series S, dove non ci sarà il co-op split screen, ma per il resto l'esperienza rimarrà immutata, con le funzionalità come il cross-save tra Steam e le due console Xbox, e tutto il resto. Al momento, non c'è ancora una possibile data di rilascio di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X e Series S.

"Baldur's Gate 3 è un gioco di una profondità straordinaria" abbiamo scritto nella nostra recensione di Baldur's Gate 3. "È affascinante solo verificare quante cose si possono imparare su questo gioco, sulle classi, sulla storia e sui personaggi, su come ottimizzare le build e usare proficuamente le magie. Certo, non è un gioco per tutti e pone un livello di sfida non indifferente (soprattutto ai livelli di difficoltà più alti) mentre superare certe parti richiede impegno e dedizione ma, una volta che si fa parte di questo mondo, è molto molto difficile uscirne".