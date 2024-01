Baldur's Gate 3: ancora un corposo aggiornamento, con tantissimi miglioramenti

È arrivato un nuovo aggiornamento per Baldur’s Gate 3, identificato come Hotfix #16. La patch promette una lunga lista di correzioni di bug, apportando anche piccoli miglioramenti a una serie di meccaniche di gioco. Come si può vedere dall'immensa lista di note sulla patch pubblicata su Steam l'aggiornamento sembra voler prendere di mira tutti i difetti del gioco di ruolo a turni rimasti senza una soluzione.

Nonostante la portata delle correzioni, Larian non definisce questo aggiornamento come "major update". Lo era stato, ad esempio, la Patch 5 di Baldur's Gate 3, che ha aggiunto un nuovo epilogo, 2 modalità di gioco e tanto altro. Al di là di questo, risulta ancora una volta evidente la cura della software house belga nei confronti del suo capolavoro, oltre che il rispetto che dimostra di avere per i giocatori che hanno dato fiducia a BG3 e lo giocano ancora a diversi mesi dal rilascio della versione iniziale.

"Stiamo dando il via al 2024 con un hotfix considerevole, che pone rimedio a bug, problemi e difetti che bloccavano il gioco" scrive Larian su Steam. Si riferisce a quelle situazioni di gioco per cui certe scelte dei giocatori che alteravano considerevolmente la successione degli avvenimenti portavano a blocchi, impedendo di proseguire nell'esperienza o compromettendola considerevolmente.

Inoltre, si segnala ai giocatori Mac una ristrutturazione volta a garantire che gli update per questa versione del gioco arrivino contemporaneamente a quelli per la versione Windows. Una volta che la ristrutturazione sarà giunta a termine non ci saranno più ritardi nei rilasci degli update, ma questo lavoro comporterà "un ritardo per gli aggiornamenti di massimo due settimane. Siamo spiacenti per l'inconveniente e comprendiamo che sia frustrante. Grazie per la vostra pazienza."

Intanto, Baldur's Gate 3 continua a ricevere riconoscimenti come miglior gioco dell'anno, ultimo dei quali proprio per i Premi di Steam 2023.