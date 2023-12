Larian miracolosa: la Patch 5 di Baldur's Gate 3 aggiunge un nuovo epilogo, 2 modalità di gioco e tanto altro

Non solo la versione originale di Baldur's Gate 3 ha una mole di contenuti dal valore ben superiore all'esborso richiesto ai giocatori, accompagnata da una qualità realizzativa notevole e da una storia che rimane impressa, Larian Studios, la software house belga artefice di questo "miracolo", si spinge oltre, e rilascia la patch più grande di sempre per il suo gioco di ruolo a turni.

La Patch 5 richiede un download di 30 GB e introduce un nuovo epilogo con cui Larian si prefigge di dare "un migliore senso di chiusura alla storia, permettendo a tutti di salutare i propri compagni". L'epilogo è contestualizzato 6 mesi dopo gli eventi della storia principale, quando tutti i compagni di avventura si ritroveranno nell'accampamento per un ultimo saluto finale. Si tratta di uno dei passaggi più complessi di tutto il gioco dal punto di vista della scrittura, con 3.589 nuove righe di dialogo che conferiscono un'ulteriore profondità a cui gli appassionati del gioco non possono rinunciare. Per chi ha abbandonato Baldur's Gate 3, invece, è un validissimo modo per riprendere a giocare.

Ma non solo: la Patch 5 introduce anche 2 nuove modalità di gioco, Onore e personalizzata. La prima consiste in un aumento ulteriore della difficoltà di gioco, soprattutto per quanto riguarda i combattimenti con i boss. Per chi non lo sapesse, nella quinta edizione di Dungeons & Dragons (il gioco cartaceo su cui Baldur's Gate 3 basa le sue regole) la maggior parte dei boss principali si avvale di "Azioni leggendarie", ovvero possono scatenare un attacco devastante al di fuori del proprio consueto turno, per cogliere alla sprovvista i giocatori e determinare effetti inaspettati. Questi spettacolari attacchi sono adesso contemplati in alcuni dei principali combattimenti con i boss di BG3.

Inoltre, la modalità Onore rende impossibile uno dei comportamenti che qualsiasi giocatore di Baldur's Gate 3 ha avuto quando ha completato per la prima volta il gioco. Si tratta del cosiddetto "save scumming", ovvero il caricamento impulsivo di un salvataggio precedente quando le cose si mettono male o le conseguenze di una scelta non sono soddisfacenti. Inoltre, Onore racchiude in sé una sorta di modalità permadeath perché alla prima morte i giocatori visualizzeranno una serie di statistiche sulle loro performance di gioco: potranno poi proseguire nell'avventura, ma la modalità Onore sarà disabilitata. Solo completare tutto il gioco senza mai morire in Onore consente di ricevere l'ambito D20 d'oro.

Nella modalità personalizzata, invece, i giocatori potranno scegliere se nascondere alcune preziose informazioni di gioco, come le risorse vitali dei nemici in battaglia o il tiro richiesto per superare le prove di abilità, in modo da avvicinare ulteriormente l'esperienza videoludica a quella del gioco da tavolo.

La Patch 5 contempla molti altri miglioramenti: ad esempio, i giocatori possono adesso gestire l'inventario di tutti i personaggi dalla stessa schermata, e questo vale anche per quelli che non sono al momento inclusi nel party (mentre il gioco originale era piuttosto ostico da questo punto di vista). Inoltre, Larian ha lavorato sulle performance grafiche del pesantissimo Atto 3, soprattutto per quanto riguarda la versione PlayStation 5 per la quale è stata abilitata la risoluzione dinamica.

In attesa dell'annuncio della data di rilascio della versione Xbox Series X/S di Baldur's Gate 3, previsto per la serata dei The Game Awards del prossimo 7 dicembre (in Italia all'1:30 dell'8 dicembre)