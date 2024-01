Ayaneo Next Lite: avrà sistema operativo HoloISO, e non SteamOS ufficiale

Ayaneo ha appena annunciato la sua nuova Ayaneo Next Lite con display 800p da 7 pollici basato su tecnologia IPS, joystick ad effetto Hall e SteamOS. Adesso, però, fa un passo indietro su quest'ultima caratteristica: pare che la nuova console a prezzo budget utilizzerà HoloISO, che è essenzialmente una versione rimaneggiata di SteamOS per l'utilizzo con sistemi diversi dalla Steam Deck di Valve.

Sarebbe stata piuttosto curiosa la presenza di SteamOS nella console Ayaneo, principalmente per il fatto che Valve e l'azienda cinese sono rivali nello stesso segmento, con prodotti peraltro molto simili tra di loro. SteamOS in Ayaneo Next Lite sarebbe equivalso anche a una stretta collaborazione tra le due aziende, che tuttavia pare non esserci.

Intanto emergono nuove informazioni sulle specifiche di Ayaneo Next Lite, come la presenza delle CPU AMD Ryzen 5 4500U e AMD Ryzen 7 4800U (mentre il già esistente modello Next Pro monta CPU AMD Ryzen 7 5825U). La nuova console portatile sarà dotata di giroscopio su 6 assi, forme ergonomiche per una migliore presa, sistema di raffreddamento a doppio tubo in rame, batteria da 47 Wh e sarà disponibile in due versioni, una in bianco e una in nero.

Sono molto interessanti i prezzi della nuova Next Lite. Costerà, infatti, 299 dollari nella versione con Ryzen 5 4500U ed SSD da 128 GB e 349 dollari nella versione con SSD da 512 GB, mentre quella con Ryzen 7 4800U e SSD da 512 GB costerà 399 dollari.

Non è chiaro il motivo per cui Ayaneo sia stata così ambigua nel primo annuncio. In precedenza, Valve aveva dichiarato di voler rendere SteamOS disponibile su dispositivi diversi da Steam Deck, ma finora questa compatibilità ampliata è stata resa possibile solo attraverso HoloISO e ChimeraOS. Sarà da valutare l'adattabilità di HoloISO con l'hardware di Ayaneo Next Lite, così come dei driver con i vari componenti. Così come SteamOS, tutti questi sistemi operativi derivano da Linux e, anche nel caso del sistema operativo Valve, quest'ultima dovrebbe fare un lavoro per adattarlo ai dispositivi diversi da Steam Deck.

Le console portatili/PC sembrano riscuotere molti consensi nel recente periodo, se è vero che tutti i principali produttori di hardware le stanno aggiungendo al proprio catalogo (ma è la stessa Ayaneo ad aver dato il via a questa tendenza con i suoi primi modelli). Oltre Valve, anche Lenovo e Asus, tra le altre, hanno annunciato, o già rilasciato, dispositivi simili. Caratteristiche paragonabili si trovano anche in OneXPlayer X1, un tablet da gioco con Intel Core Ultra 7 155H o Core Ultra 7 165H e fino a 64GB di RAM LPDDR5x-7500.

SteamOS rappresenta uno dei maggiori vantaggi competitivi di Steam Deck rispetto a questi altri dispositivi (perché Windows 11 mal si addice ancora al controllo mobile), ma non sarà una sorpresa vederlo arrivare anche su altri dispositivi. Dopotutto, i giochi acquistati tramite Steam danno a Valve una royalty sulle vendite. HoloISO può rappresentare un buon compromesso in attesa che SteamOS venga adattato ad altri hardware, ma Ayaneo avrebbe dovuto essere più chiara in occasione del suo primo annuncio.