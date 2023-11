Asus ROG Ally: console portatili nel futuro del gaming?

In queste settimane in cui ho usato Asus ROG Ally chiunque mi vedesse giocare si meravigliava del fatto che stessi giocando su una piattaforma con Windows 11. Nonostante le sue piccole dimensioni e le limitazioni a cui va inevitabilmente incontro per via del suo ridotto sistema di raffreddamento, la console portatile di Asus ROG riesce, infatti, a far girare qualsiasi videogioco per Windows. In tutto è per tutto è come avere tra le mani un sistema con Windows 11.

Parliamo di un dispositivo portatile con schermo con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e risoluzione 1080p, alimentato da un processore basato su architettura Zen 4, per la precisione di tipo Ryzen Z1 Extreme. È accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5 funzionanti a 6400MHz, mentre lo spazio di storage è affidato a un SSD da 512 GB (sostituibile con unità più grandi).

Sulla parte superiore, Asus ROG Ally presenta il jack per le cuffie, lo slot per le schede SD per espandere la memoria di storage, la porta USB-C e la porta PCIe. Diversi accessori possono essere abbinati alla console portatile di Asus, tra questi la stazione per la ricarica, gli auricolari True Wireless ROG Cetra e il controller Asus ROG Raikiri Pro. Infine, l'Ally funziona con la GPU esterna mobile Asus ROG XG. Dotata di una GPU per laptop Nvidia RTX 4090 e un sacco di porte, questo dispositivo è pensato per conferire al dispositivo un notevole aumento di potenza. Sfortunatamente, questa periferica, però, ha un costo molto alto, ben più che la console stessa.

Tramite il ROG Gaming Charger Dock non solo ROG Ally può essere rapidamente ricaricata ma anche connessa al televisore, in modo da consentire il gioco "da salotto" come una normale console. E anche la ROG XG Mobile permette la connessione al televisore tramite la porta HDMI 2.1.

La app Armoury Crate SE, che gli utenti di dispositivi Asus conoscono come accompagnamento di mouse, tastiere, monitor e così via, è al cuore del sistema, perché consente di gestire i giochi installati e di eseguire gli aggiornamenti critici di sistema, tra le altre cose. Questa individua tutti i giochi installati, a prescindere dal fatto che siano Steam, GOG, Microsoft Store, Epic, e così via, e li accorpa in un'unica schermata, in modo che l'utente possa lanciarli al volo. Armoury Crate è accompagnata da MyAsus, un'app che ci permette di fare diagnosi di sistema e di verificare che firmware, driver e tutto il resto siano aggiornati. Nuove versioni di queste app vengono rilasciate continuamente e l'utente deve prestare attenzione che tutto sia aggiornato alla versione più aggiornata perché in caso contrario potrebbero presentarsi problemi all'esperienza di gioco mentre, in certi casi, può risultare impossibile lanciare alcuni giochi.

Naturalmente, Asus ha pensato a tutta una serie di accortezze per facilitare la gestione tramite touchscreen e non con i tradizionali mouse e tastiera con cui abitualmente ci interfacciamo con Windows 11. Tra Armoury Crate e le altre assegnazioni non ci sono conseguenze evidenti nella maggior parte dei giochi che abbiamo provato, visto che il sistema di interfacciamento della console portatile viene considerato dai giochi come un gamepad.

Con Asus ROG Ally abbiamo giocato titoli come Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, ma anche giochi più recenti come Starfield e Cyberpunk 2077, anche con ray tracing abilitato. Con esperienze degne di nota e grafica particolareggiata, a 30 o a 60 fps a seconda dei casi. Questo per rendere subito l'idea di quanto potente sia questo hardware, evidenziando come la potenza di calcolo a disposizione non sia il collo di bottiglia di un prodotto del genere.

Lo vediamo anche sui più tradizionali smartphone: ormai sono basati su hardware con specifiche sempre più valide, quasi in grado di far girare i giochi pensati nativamente per PC o per console. Il collo di bottiglia, per gli smartphone così come per Asus ROG Ally, semmai è l'alimentazione. Servendovi della batteria integrata, infatti, riuscirete a giocare per circa 45 minuti a 1080p con consumi di 15W o 25W a un gioco con grafica dettagliata di ultima generazione. Il che rende ROG Ally un dispositivo che va bene soprattutto per il gaming casalingo, magari mantenendo la console portatile connessa all'alimentazione (tramite il caricatore USB-C incluso nella confezione).

Vi è una modalità che limita il consumo a 10W ma, quando la si abilita, bisogna quasi obbligatoriamente scendere a 720p e rinunciare a buona parte del dettaglio visivo. Considerando che sul piccolo schermo da 7 pollici di tipo LCD della console, una riduzione del genere della risoluzione non rappresenta un enorme compromesso, diventa così un'esperienza più vicina a quella che si ha con uno smartphone che a un'esperienza desktop per via del ridotto dettaglio visivo. Questa modalità, inoltre, riduce anche la luminosità massima del display.

Il centro di comando di Asus ROG Ally mette a disposizione 4 modalità operative, che incidono anche sul rumore e sul surriscaldamento. Di 10W Silenziosa abbiamo già parlato, poi abbiamo 15W Prestazioni, 25W Turbo e la 30W disponibile, però, solo con connessione all'alimentatore. Se per le ultime 3 non si ravvedono particolari differenze in termini di autonomia e prestazioni in-game, è proprio la prima che permette di cambiare le modalità d'uso del dispositivo portatile, estendendo l'autonomia oltre l'ora e permettendo un gaming più confortevole, anche in termini di surriscaldamento. Con questa configurazione, infatti, si riesce a giocare anche per 100 minuti circa, in funzione del tipo di grafica.

Nelle modalità che consumano di più, infatti, la console diventa incandescente già dopo 20 o 30 minuti di gioco, rendendo pressoché impossibile toccare lo schermo in alcuni punti. L'interfacciamento touchscreen, del resto, non è il più comune, visto che la console dispone di due grilletti, due dorsali, altri due pulsanti sul retro, e i classici pulsanti funzione e croce direzionale sul davanti. I due joystick ricordano la disposizione classica del controller Xbox, mentre altri quattro piccoli pulsanti sul frontale permettono di accedere al centro di comando e ad Armoury Crate.

In altri termini, con questo prodotto Asus va a ribattere alla proposta non tanto di Nintendo con Switch (anche se, in assenza della console ibrida, questi sistemi da gioco portatili non avrebbero avuto lo stesso successo) ma alla Steam Deck di Valve. Quest'ultima, però, ha hardware meno performante e, conseguentemente, autonomie più lunghe. Equipaggia infatti un display da 60 Hz a risoluzione 720p con una APU basata su architettura AMD Zen 2 e sistema operativo SteamOS.

Anche sul fronte del sistema operativo c'è qualcosa da puntualizzare, perché a fronte di uno SteamOS che nasce per l'interfacciamento dedicato al gaming, Windows 11 mal si adatta a una console da gioco con interfacciamento tramite touchscreen (praticamente l'unica risorsa a disposizione dell'utente mentre si trova nel sistema operativo). Le icone piccole congegnate per schermi più grandi, la disposizione dei pulsanti e la stessa filosofia del sistema operativo non prevedono, infatti, nativamente questo tipo di controllo.

La qualità dei materiali e la predisposizione dei pulsanti è di buon livello, anche se la console non offre la stessa gradevolezza al tocco e lo stesso comfort di utilizzo di Logitech G Cloud. Due anelli con retroilluminazione RGB circondano i due stick analogici, ma si consiglia di disattivarne il prima possibile l'effetto di illuminazione per aumentare il più possibile l'autonomia. Rispetto alla console di Logitech dedicata al cloud, ROG Ally è anche sensibilmente più pesante (circa 600 grammi), ed è leggermente meno pesante di Steam Deck.

I due altoparlanti posti sulla plancia frontale del dispositivo emanano un audio accurato e molto potente, funzionale a qualsiasi tipologia di gioco, anche se naturalmente l'utilizzo con le cuffie rimane l'ideale per il gaming più coinvolgente. Il volume si può regolare con il bilanciere posto nella parte in alto della console portatile.

Passando ai test prestazionali, questi ci mostrano come con la maggior parte dei giochi perda in prestazioni solo quando si passa alla modalità per cui la console consuma solamente 10 watt. Con questa impostazione, in altre parole, bisogna procedere alla riduzione del dettaglio grafico e passare alla risoluzione 720p per poter giocare con prestazioni decenti. Allo stesso tempo, questo consente di aumentare sensibilmente l'autonomia, raggiungendo anche le 2 ore con alcuni giochi.

In caso contrario, giocare a 15W o a 25W vuol dire da una parte poter godere della risoluzione 1080p e di un dettaglio visivo elevato, ma allo stesso tempo dover quasi obbligatoriamente mantenere la console collegata alla rete elettrica, perché in caso contrario l'autonomia sarà inferiore all'ora, addirittura in certi casi di poco superiore alla mezz'ora, a seconda della complessità grafica del gioco. Considerate, come abbiamo già detto, che con uno schermo così piccolo, la risoluzione 720p in molti casi si rivela sufficiente. Inoltre, la modalità a 30W diventa disponibile tramite il menù di selezione rapida della console solo quando quest'ultima è connessa alla rete elettrica.

Per quanto riguarda l'unità adibita allo storage, all'interno di ASUS ROG Ally troviamo un SSD da 512 GB di tipo M.2 NVMe PCIe 4.0. Lo abbiamo testato con il consueto tool CrystalDiskMark, ottenendo risultati più che validi, allineati a quelli che riscontriamo con buona parte dei laptop di fascia di prezzo medio/alta. Questo consente ad ASUS ROG Ally di caricare velocemente i livelli di gioco e di gestire i giochi che più degli altri richiedono reattività alla parte storage, come Starfield e Baldur's Gate 3.

Abbiamo realizzato dei test termici con la fotocamera FLIR, che sono risultati molto interessanti per individuare le aree soggette a maggior surriscaldamento, dove si trova la componentistica principale dell'hardware della console Asus ROG e il SoC. Il test è stato realizzato dopo circa mezz'ora di gioco e ci mostra una temperatura massima di circa 46 gradi sul retro della console, inferiore di circa 10 gradi rispetto ai risultati dei test realizzati sui portatili che si surriscaldano in maniera più importante.

Questo vuol dire che non si tratta di un surriscaldamento eccessivo, a patto però di non toccare il display e utilizzare la modalità di interfacciamento touchscreen. In questo caso, infatti, l'esperienza di gioco può risultare meno soddisfacente. Abbiamo anche realizzato un confronto con iPhone 15 Pro Max con il videogioco Resident Evil Village, che l'ultimo smparthone di casa Apple è in grado di renderizzare nativamente nella medesima versione PC/console (con lievi limitazioni rispetto a queste ultime). Ebbene, ROG Ally ha evidenziato un surriscaldamento leggermente inferiore.

Come avevamo visto su Logitech G Cloud, anche ROG Ally presenta un display che può essere paragonato in termini di qualità a quello di un tablet di fascia medio-bassa. Nei nostri test abbiamo misurato una luminosità massima di 480 nit circa con un rapporto di contrasto di 1240:1, valori che permettono una buona visibilità anche in ambienti luminosi. Il display è di tipo LCD, quindi non troviamo i neri assoluti tipici degli OLED, né il loro rapporto di contrasto molto elevato. Impostando la luminosità al valore massimo consentito via software il punto di nero è a 0,4 nit circa, caratteristica che garantisce comunque una buona profondità alle immagini.

Bilanciamento RGB ROG Ally - Predefinito Curva di Gamma SDR ROG Ally - Predefinito . Luminanza misurata . Gamma standard 2.2 Rapporto di contrasto: 1,240 : 1 Spazio Colore CIE 1931 - Coordinate cromatiche Yxy ROG Ally - Predefinito . Gamut misurato Copertura Rapporto . REC BT.709 93.76% 98.07% . DCI P3 D65 72.11% 72.29% . Adobe RGB 72.55% 72.70% . BT.2020 51.86% 51.86% DeltaE - Macbeth Color Checker ROG Ally - Predefinito

Luminanza APL 15%

Per quanto riguarda invece l'analisi cromatica, nei nostri test abbiamo misurato un DeltaE medio di 4,6 con i colori del Macbeth Color Checker. La rappresentazione delle immagini non è quindi precisissima, ma comunque si tratta di un valore ottimale per la riproduzione dei videogiochi senza evidenti dominanti di colore. La console portatile segue il dominio cromatico tipico dello standard sRGB, che viene coperto al 94% circa e si presenta legermente spostato verso i toni freddi anche per via di una forte dominante blu nella rappresentazione del bianco, caratteristica abbastanza consueta nel mondo mobile.

In definitiva, possiamo dire che ASUS ROG Ally si conferma esteticamente accattivante, come un po' tutti i dispositivi della famiglia ASUS ROG. Il feedback restituito dai materiali e il comfort durante le sessioni di gioco, però, non è sufficientemente gradevole come per altre console portatili da noi provate, come Logitech G Cloud.

Al tempo stesso, è un dispositivo sorprendente per come possa essere in grado di renderizzare localmente giochi con grafica molto complessa, altre di recente concezione come Cyberpunk 2077 e Starfield. Riesce a far girare egregiamente Windows 11, e questo vuol dire che potremo giocare con ROG Ally qualsiasi gioco per Windows 11, con Armoury Crate che pesca automaticamente da ogni store, quindi assicurando la massima compatibilità con Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG e tutti gli altri.

Naturalmente, il limite più grande con un dispositivo del genere riguarda l'autonomia. Dai nostri test non è possibile giocare neanche per un'ora a un gioco con grafica complessa alle modalità che prevedono consumi di 15 e di 25 watt. Con quella da 10 watt le cose migliorano sensibilmente, ma bisogna procedere alla riduzione del dettaglio grafico e della risoluzione, giocando a 720p.

Dunque, la nostra ultima parola deve essere relativa ai colli di bottiglia che ha ancora il giocare su dispositivo portatile, e questo può essere esteso a smartphone, tablet e alle console come la ROG Ally. Ormai la miniaturizzazione delle componenti è giunta a un livello tale che non è più un problema assicurare le prestazioni necessarie anche su dispositivi così piccoli, ma c'è un risvolto in termini di surriscaldamento e di consumo della batteria. I continui cicli di carica/scarica a cui sottoporrete il vostro dispositivo, del resto, potrebbero ridurre considerevolmente la longevità della batteria stessa.

Motivi per cui Asus ROG Ally rimane un'alternativa molto valida al tradizionale gioco via desktop ma, nonostante le premesse, è un dispositivo che va goduto a casa, preferibilmente mentre rimane connesso alla corrente elettrica. Ultimamente Asus ROG Ally si può trovare anche in offerta a 699 euro, che rappresenta un bel ribasso rispetto al prezzo di listino standard di 799 euro