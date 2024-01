Ayaneo: arriva una nuova versione della serie Next con SteamOS

Ayaneo ha annunciato l'arrivo di una nuova versione delle console portatili/PC della serie Next indirizzata al segmento budget. Con il nome di Next Lite, sarà il primo dispositivo non di Valve con sistema operativo SteamOS basato su Linux, mentre Ayaneo normalmente usa Windows. Con la nuova console, inoltre, l'azienda cinese non intende sostituire i modelli già in commercio ma proporre una versione alternativa con un sistema operativo diverso, a un prezzo più basso.

SteamOS è il medesimo sistema operativo che si trova sulle console Steam Deck, le quali a loro volta sono arrivate su un segmento di mercato che vedeva già le soluzioni Ayaneo a presidiarlo. In passato Valve si è sempre detta disponibile a supportare le compagnie che avessero voluto usare SteamOS, ma non è chiaro se ci sia un qualche tipo di collaborazione tecnica con Ayaneo, anche perché le due aziende propongono dispositivi competitor.

Ayaneo Next Lite conferma il design delle precedenti console portatili dell'azienda cinese, ma è prodotto in maniera tale da contenere i costi e abbassare il più possibile il prezzo per il pubblico. Non ci sono però dettagli né sulle specifiche tecniche né sul prezzo, al di là del fatto che Next Lite sarà dotata di uno schermo da 7" con risoluzione di 800p e di una batteria da 47Wh. Si tratta di caratteristiche simili a quelle del modello Next Pro (che monta CPU AMD Ryzen 7 5825U), che viene venduto a 1300 dollari, per cui Ayaneo dovrà fare uno sforzo in più per poter definire la sua nuova console "budget friendly".

Come tutti i prodotti di Ayaneo, anche il Next Lite sarà finanziato tramite crowdfunding con il supporto degli utenti appassionati. Per altri dettagli vi rimandiamo al sito di Ayaneo.