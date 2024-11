Avowed, rinvio non dovuto a problemi di sviluppo: la line-up Xbox è 'affollata'

Phil Spencer ha commentato il rinvio di Avowed, il nuovo GDR di Obsidian, ai primi mesi del 2025. Contrariamente alle voci che circolavano, il ritardo non sarebbe dovuto a problemi qualitativi dello sviluppo, ma alla necessità di riposizionare il titolo in una finestra di lancio più favorevole.

Originariamente previsto per quest'autunno, Avowed verrà lanciato il 18 febbraio 2025. Il suo rinvio era stato annunciato lo scorso agosto da Microsoft Game Studios, che, attraverso le parole del suo CEO Phil Spencer, ha affermato di voler garantire al GdR "il miglior lancio possibile".

Si è discusso molto di questo posticipo nelle ultime settimane, ma Spencer è tornato a parlare di Avowed per chiarire definitivamente la questione. Il capo della divisione gaming di Redmond sostiene che il rinvio al 2024 non è dovuto a problemi qualitativi dello sviluppo, bensì alla necessità di riposizionare l'RPG in una finestra di lancio più favorevole.

Un autunno 2024 già troppo 'affollato' per Xbox

In un'intervista concessa a Stephen Totilo, ex Kotaku e attuale reporter di Game File, Phil Spencer ha parlato della situazione generale di Xbox in questa seconda metà del 2024. Approfondendo, Spencer ha inoltre parlato dell'attuale line-up del marchio gaming di Microsoft, una delle "più ricche - e, per certi versi, sorprendenti" che la compagnia abbia prodotto negli ultimi anni, a detta di Totilo.

Presentando un'immagine che ritrae i 13 giochi più attesi in arrivo su Xbox, il giornalista ha scambiato quattro chiacchiere con Spencer per analizzare alcuni di questi titoli e, magari, parlare delle relative strategie di pubblicazione. Tra questi figura per l'appunto Avowed.

Secondo Spencer, la decisione relativa al rinvio del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) è stata presa per evitare una competizione troppo agguerrita nella stagione autunnale 2024; competizione che proverrebbe, in buona parte, proprio dalla line-up Xbox. Spencer ha infatti parlato del lancio, a inizio ottobre, di Diablo IV: Vessel of Hatred e del più recente debutto di Call of Duty: Black Ops 6, così come dell'imminente uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in arrivo il 9 dicembre.

In riferimento ad Avowed, il boss di Xbox sostiene che la sua divisione "può permettersi un rinvio simile". Microsoft ha ritenuto opportuno posticipare l'uscita del gioco per evitare che il GdR venisse "soffocato" dalla mole di contenuti in arrivo sulla sua piattaforma, tra titoli first-party e di terze parti. Phil Spencer ha ridefinito la strategia di pubblicazione con Matt Booty, capo di Xbox Game Studios.

Spencer ha poi sottolineato che, per una volta, il posticipo di un gioco molto atteso come Avowed non è dovuto a problemi qualitativi o a possibili rallentamenti in fase di sviluppo. "[…] Obsidian non aveva bisogno di tempo", ribadisce Spencer, "ma (gli sviluppatori) sfrutteranno questo tempo in più", probabilmente per liminare eventuali imperfezioni del gioco.