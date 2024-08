Microsoft ha rinviato Avowed, il nuovo RPG di Obsidian Entertainment

Avowed non è più previsto per il prossimo autunno, ma per il 18 febbraio 2025, su PC e Xbox Series X|S. Lo stesso Phil Spencer, CEO di Microsoft Game Studios, ha detto che il posticipo è dovuto alla necessità di assicurarsi il miglior lancio possibile per questo importante titolo di Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity, Pentiment, Fallout New Vegas, Knights of the Old Republic II). Un'altra ragione è quella di farlo debuttare in una finestra meno affollata di rilasci.

We're proud of what the @Obsidian team have accomplished with @AvowedTheGame and want to make sure they have the best launch possible. We look forward to you enjoying it along with the rest of our lineup of games and updates coming this year and beyond. https://t.co/NiGhrbNQgc — Phil Spencer (@XboxP3) August 2, 2024

Il prossimo 23 agosto, in occasione del livestream del Gamescom 2024, verranno presentati altri aspetti di Avowed. Già nelle ultime settimane, inoltre, i rumor avevano anticipato che Obsidian non sarebbe riuscita a rispettare la data di lancio precedentemente comunicata per Avowed.

Presentato originariamente nel 2020 in occasione dello showcase estivo di Microsoft, Avowed è il primo progetto tripla-A sviluppato da Obsidian Entertainment in seguito all'acquisizione da parte del colosso di Redmond. A differenza del multipiattaforma The Outer Worlds (2019), la nuova opera del team statunitense vedrà la luce solo su Xbox Series X, Series S e PC e farà parte del già ricco catalogo on demand di Xbox Game Pass, sin dal lancio previsto per il 2024.

Come il già menzionato The Outer Worlds e altri iconici titoli sviluppati da Obsidian - tra cui l'indimenticabile Fallout: New Vegas - anche Avowed è un gioco di ruolo di stampo occidentale caratterizzato da una solida componente narrativa. Tuttavia, quello che doveva essere un RPG open world in stile The Elder Scrolls è diventato qualcos'altro, un gioco meno 'colossale' che tuttavia avrà una maggiore enfasi sulla storia e, soprattutto, sui personaggi.

A giudicare dal primo trailer gameplay, diffuso lo scorso giugno, sembra che Avowed proporrà anche un coinvolgente sistema di combattimento: il giocatore potrà imbracciare armi bianche e da fuoco e manipolare gli elementi per scagliare potenti incantesimi. Mentre progredirà nell'avventura - ambientata nel mondo di Eora, lo stesso in cui hanno luogo gli eventi di Pillars of Eternity - il giocatore potrà potenziare il suo arsenale e sbloccare nuove abilità.