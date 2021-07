Avete una GeForce RTX? Se non l'avete fatto, giocate a Red Dead Redemption 2: è arrivato il DLSS

Se non avete ancora giocato a Red Dead Redemption 2 e avete un computer con scheda video GeForce RTX 2000 o 3000, forse è venuto il momento giusto per recuperare la perla di Rockstar Games. Il motivo? Semplice, il gioco (insieme a Red Dead Online) è stato aggiornato con il supporto al DLSS (Deep Learning Super Sampling), la tecnologia basata sull'IA di Nvidia che ha il fine di aumentare le prestazioni di gioco senza compromettere la qualità d'immagine.

Secondo Nvidia, abilitando il DLSS dal menu impostazioni, sotto la scheda grafica, i giocatori possono godere di prestazioni fino al 45% maggiori in 4K, anche con una RTX 2060 che a tutt'oggi rappresenta la porta d'ingresso al ray tracing e al DLSS. Nvidia parla di DLSS impostato su Performance, impostazione che sicuramente degrada un po' la qualità dell'immagine, ma in base alla vostra scheda video vi consigliamo di sperimentare per trovare il giusto compromesso.

"Con l'ausilio del DLSS, tutti i giocatori GeForce RTX possono godersi l'incredibile mondo di Red Dead Redemption 2 con impostazioni di dettaglio massime a 1920x1080 ad oltre 60 FPS. A 2560x1440, la GeForce RTX 3060 Ti e le schede superiori possono restituire più di 60 FPS. E a 3840x2160, i giocatori con una GeForce RTX 3070 o più veloce possono avere oltre 60 FPS con dettagli al massimo", sottolinea Nvidia.

Il supporto al DLSS arriva insieme all'ultimo aggiornamento di Red Dead Online, Blood Money, in cui i giocatori si trovano ad affrontare "il lato oscuro" della frontiera americana con una serie di nuove rapine ad alto rischio e altre attività illegali. Red Dead Redemption 2 si aggiunge a una lista di quasi 60 titoli con supporto al DLSS, ma Nvidia promette che molti altri ne seguiranno nelle prossime settimane e mesi.