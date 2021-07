Il cheat definitivo basato sul machine learning non vedrà la luce: Activision l'ha affossato

Il cheat basato su machine learning che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi ha avuto vita breve, anzi brevissima. Stando a quanto segnalato dal profilo Twitter "Anti-Cheat Police Department", il cheat in questione non vedrà la luce: Activision ha deciso di scendere in campo (leggasi "scomodare gli avvocati") e lo sviluppatore ha scelto di alzare bandiera bianca e battere in ritirata.

"Salve team", esordisce USER101, "questa dichiarazione non era richiesta. Tuttavia, su richiesta di Activision Publishing, Inc ("Activision"), non svilupperò più né fornirò accesso a software che potrebbe essere utilizzato per strumentalizzare i loro giochi. Il mio intento non è mai stato quello di fare nulla di illegale. Alla fine del video che ha attirato così tanta attenzione su questo progetto, si legge "in arrivo". Il software non è mai stato pubblicato".

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021

"Questo tipo di tecnologia ha altri reali vantaggi in termini di assistenza, ad esempio puntando una webcam su di te è possibile controllare il movimento senza l'uso degli arti. Sfortunatamente, a causa del suo potenziale impatto negativo, non la svilupperò ulteriormente". Il video mostrava l'efficacia della tecnologia con Call of Duty: Warzone, quindi Activision si è subito allarmata, ma il cheat prometteva di funzionare su qualsiasi gioco, console e di essere non rilevabile e non bloccabile.

Fa quindi un po' specie leggere lo sviluppatore parlare di buona fede. D'altronde le sue idee appaiono confuse, infatti a VICE Waypoint ha dichiarato che il cheat è nato a causa dei tanti cheat già disponibili. "Ogni volta che vengo ucciso mi chiedo se fosse o meno un Pro Player con un'enorme consapevolezza della situazione e un'estrema precisione o solo un hack", ha affermato USER101. Combattere i cheat sviluppando un cheat… solo a noi non torna qualcosa?

Remember the console cheat that used computer vision? and emulate controller input? That we reported?



well... @Activision has made their stance very clear that they are not messing around, they went right for the head and stopped it from spreading or taking off. Incridible. pic.twitter.com/tuIlc7z2n2 — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 12, 2021

Il cheat non modificava alcun file di gioco, ma richiedeva un secondo PC e una scheda di cattura per catturare il gameplay in tempo reale, riconoscere automaticamente oggetti come i nemici e inviare segnali al controller per uccidere facilmente l'avversario. Tutto questo ovviamente aveva un costo: un secondo PC con una buona GPU per processare il segnale video e far funzionare la "tecnologia" alla base del cheat, la scheda di cattura e un dispositivo in grado di collegare la console e il suo controller al PC ed emulare i segnali del pad. Il tutto senza tralasciare ovviamente il costo del cheat stesso.

Fortunatamente per i giocatori che vogliono ancora divertirsi in multiplayer con le proprie forze, nulla di questo vedrà la luce. Almeno non per mano di USER101, ma è chiaro che prima o poi il problema si ripresenterà: la tecnologia esiste, qualcuno la riproporrà. Forse è meglio che le software house inizino a pensare se e come rilevare un cheat di questo genere.