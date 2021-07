Questo cheat basato sul machine learning terrorizza i giocatori su console

La battaglia tra giocatori onesti e cheater, che coinvolge ovviamente anche software house e piattaforme, si tinge di un nuovo sviluppo. Stando a quanto riportato dal solerte account Twitter Anti-Cheat Police Department, è in arrivo un nuovo cheat che usa il machine learning e che potrebbe rovinare il gaming competitivo su console - Xbox o PlayStation, non importa - e ovviamente anche su PC.

Il cheat in questione è ancora in sviluppo e usa il machine learning per analizzare il gameplay in tempo reale prima di inviare input al controller. Il video, che vedete nel tweet, ha sollevato subito molta preoccupazione nella comunità di Call of Duty in quanto si vede proprio il gioco di Activision - anche se i creatori assicurano che la tecnologia funziona su qualsiasi titolo.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h — Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021

L'uso del cheat richiede dell'hardware, un PC e una scheda di cattura video. L'idea di fondo è che la scheda di cattura invii il vostro gameplay a un PC in tempo reale, in modo che il cheat basato sul machine learning intervenga per impartire il comando dello sparo. Il giocatore - sempre che un cheater si possa definire tale - non deve far altro che mirare in direzione del nemico (non un punto in particolare), una sorta di mira assistita amplificata.

"È rilevabile? Sì, ma sarà una rogna per gli sviluppatori farlo, non sarà sicuramente un lavoro facile identificare questi tipi di cheat. Esiste già su PC ma ora è disponibile in console", scrive Anti-Cheat Police Department. "I cheat hardware saranno la prossima evoluzione nella scena dei cheat, esistono già ma diventeranno più frequenti in futuro".

Prepariamoci quindi a una battaglia tra cheater e anti-cheater sempre più agguerrita in futuro, ma soprattutto a qualche presa di posizione netta da chi gestisce le piattaforme e i titoli stessi: se l'esperienza dii gioco online dovesse risultare rovinata dai cheat in modo irrimediabile, molti utenti (paganti) potrebbero decidere di investire soldi e tempo in altri modi e da altre parti.