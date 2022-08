Aumentano le consegne di Steam Deck, mentre i titoli compatibili superano quota 4.500

Valve ha raccolto un buon successo di pubblico e di critica con il lancio della Steam Deck, la sua non-console portatile. L'azienda ha ora annunciato che aumenterà ancora il numero di email per l'acquisto inviate e, di conseguenza, di dispositivi spediti agli utenti. L'annuncio arriva a poca distanza dal superamento di un traguardo importante, quello dei 4.500 titoli compatibili o verificati.

Valve aumenta le spedizioni di Steam Deck

La Steam Deck è, come noto, acquistabile solo usando il sistema di prenotazione implementato da Valve per far fronte all'altissima domanda e alla limitatezza delle scorte. Dopo aver annunciato alla fine di luglio che avrebbe spedito tutte le unità prenotate finora entro la fine dell'anno, Valve annuncia ora con un tweet che aumenterà nuovamente il numero di email che invia per concludere l'acquisto e, di conseguenza, il numero di console spedite ogni settimana. Tali email verranno inviate ogni lunedì e giovedì (nel pomeriggio, in Italia).

Hi all, just a quick note that starting with this morning's batch of Steam Deck order invites, we've increased the number of emails we're sending out (again). We're excited to get more of these into your hands!



(Order emails are sent out Monday and Thursday mornings PT) pic.twitter.com/Qa9Fl6UPjO — Steam Deck (@OnDeck) August 15, 2022

Si tratta di una buona notizia per chi è ancora in attesa di ricevere la propria unità, ma non ci sono ulteriori informazioni ufficiali sullo stato delle code e, quindi, sull'effettiva attesa per gli utenti che hanno effettuato la prenotazione.

Steam Deck supera i 4.500 titoli compatibili o verificati

Stando a SteamDB, i titoli verificati per Steam Deck sono 2.050, mentre quelli "giocabili" sono 2.659, per un totale di 4.709 giochi che risultano compatibili con la Steam Deck. Va specificato che i titoli che risultano effettivamente giocabili sono verosimilmente molti di più, ma in questo caso si parla di giochi che sono stati testati da Valve e la cui compatibilità è dunque garantita. I titoli definiti "giocabili" possono incontrare delle limitazioni, come ad esempio la necessità di passare per lanciatori esterni che possono non risultare ottimali nell'esperienza d'uso con uno schermo touch di piccole dimensioni come quello della Deck, ma risultano poi funzionare senza particolari problemi.

Dal lancio della console pochi mesi fa, Valve ha certificato un numero significativo di titoli: oltre ai 4.709 che risultano fruibili, ce ne sono ulteriori 1.878 che risultano, invece, incompatibili per varie ragioni, tra interfacce inadatte e sistemi anti-trucchi che non funzionano su Linux, per un totale di ben 6.587 titoli. Ulteriori verranno aggiunti nel corso dei prossimi mesi.