Atari rilancia Intellivision Sprint e fa rivivere la prima console war con 45 giochi storici

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con Intellivision Sprint, una console rinnovata che unisce design retrò e tecnologia moderna. Il sistema include 45 giochi integrati, due controller wireless, uscita HDMI con arrivo previsto per dicembre 2025

Atari riporta in vita uno dei simboli più amati dell'epoca d'oro dei videogiochi con Intellivision Sprint, un tributo al 45° anniversario della storica console che sfidò Atari 2600 nei primi anni 80. Il nuovo modello, sviluppato insieme a PLAION REPLAI, sarà disponibile per il preordine dal 17 ottobre e arriverà sul mercato europeo il 23 dicembre 2025 (il 5 dicembre negli Stati Uniti e in Australia).

Il design resta fedele all'originale, con la caratteristica superficie dorata e nera e il pannello frontale in legno, ma sotto la scocca tutto cambia: la console integra due controller wireless, uscita HDMI e una porta USB-A per espandere la libreria dei giochi. Una combinazione che coniuga nostalgia e praticità per chi vuole rivivere la storia del gaming con una tecnologia aggiornata.

Intellivision Sprint

A rendere il pacchetto ancora più interessante sono i 45 giochi preinstallati, una selezione dei titoli più amati dellepoca. Tra questi figurano i grandi classici sportivi Baseball, Soccer, Super Pro Football e Tennis, insieme ai giochi di strategia Sea Battle, Utopia e B-17 Bomber. Non mancano gli arcade più iconici come Astrosmash, Shark! Shark! e Boulder Dash. Ogni titolo include i celebri overlay per controller, due per gioco, per un'esperienza autentica come negli anni '80.

Il vice presidente delle operazioni strategiche di Atari, Matt Burnett, ha sottolineato come questa console sia un modo per "onorare il lascito di Intellivision e farlo scoprire alle nuove generazioni". Il marchio e il catalogo di giochi Intellivision sono stati acquisiti da Atari nel 2024 e , da allora, il brand ha già visto una rinascita con l'espansione The First Console War inclusa in Atari 50: The Anniversary Celebration, che introduceva una serie di giochi iconici del passato. L'espressione "First Console War" (prima guerra delle console) si riferisce al primo grande confronto commerciale e tecnologico nella storia dei videogiochi domestici, avvenuto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni '80, principalmente tra Atari 2600 e Mattel Intellivision.

Secondo Ben Jones, direttore commerciale di PLAION REPLAI, il progetto Intellivision Sprint ha beneficiato dell'esperienza maturata nelle console retrò Atari+, che ha permesso di "offrire agli appassionati e ai collezionisti una versione moderna di un'icona del videogioco domestico".

Intellivision Sprint sarà disponibile in preordine dal 17 ottobre con prezzo ancora da confermare, mentre il lancio ufficiale in Europa è fissato per il 23 dicembre 2025. Un ritorno che promette di unire collezionisti e nuovi giocatori nel nome della storia dei videogiochi.

16 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
UtenteHD17 Ottobre 2025, 16:37 #1
Bei ricordi senza dubbio, ma mi ricordo benissimo che giocavo all'Atari ma paragonata al C64 (che non avevo e deseideravo, per poi aver ottenuto anni dopo il PC128) era troppo limitata perche' potevi solo giocarci (in effetti probabilmente lo sarebbe anche una console attuale anche se ci puoi vedere film, ecc.. che paragonata al PC e' sempre limitata), comunque ho ancora la 2600 originale con cartucce, la tengo di ricordo da allora che probabilmente non usero' piu' (anche se con adattatori va pure adesso)
tmviet17 Ottobre 2025, 16:44 #2
Vado un po' OT ho visto sul PlayStore Space Invaders di Taito Corporation ma purtroppo non è idoneo per Android 15 .

Chissà se console con Space Invaders Taito Corporation si trovano ?
jepessen17 Ottobre 2025, 17:05 #3
L'effetto nostalgia e' assicurato, ma la mia personalissima impressione e' che i suoi giochi siano invecchiati molto male rispetto anche ad alcuni classici del C64, per cui oggettivamente non so quanto valga la pena rigiocarci al giorno d'oggi anche se abbiamo giocato gli originali...
Paganetor17 Ottobre 2025, 17:20 #4
non sono invecchiati male i giochi, siamo invecchiati male noi

(o siamo invecchiati bene e cerchiamo un diverso tipo di intrattenimento, qualcosa che certi vecchi giochi non sono più in grado di offrire)

io sono in fissa col GameBoy e con le sue alternative... chissà, prima o poi...
randorama17 Ottobre 2025, 17:22 #5
Originariamente inviato da: jepessen
L'effetto nostalgia e' assicurato, ma la mia personalissima impressione e' che i suoi giochi siano invecchiati molto male rispetto anche ad alcuni classici del C64, per cui oggettivamente non so quanto valga la pena rigiocarci al giorno d'oggi anche se abbiamo giocato gli originali...


insomma...
advanced d&d è, secondo me, ancora un gran bel gioco.
jepessen17 Ottobre 2025, 19:16 #6
Originariamente inviato da: Paganetor
non sono invecchiati male i giochi, siamo invecchiati male noi

(o siamo invecchiati bene e cerchiamo un diverso tipo di intrattenimento, qualcosa che certi vecchi giochi non sono più in grado di offrire)

io sono in fissa col GameBoy e con le sue alternative... chissà, prima o poi...


Beh, io ho la switch e gioco quasi esclusivamente ai retrogame per gameboy, super nintendo etc, ma sinceramente un gioco per gameboy in genere e' molto piu' interessante di questi.

Poi oh, e' la mia sensazione personale, ma super mario land per Gameboy ancora oggi ha qualcosa da dire secondo me, al contrario di questi.
agonauta7817 Ottobre 2025, 19:30 #7
Ci sono 2 raccolte Atari per switch , 200 giochi che sono la fine del mondo . Con 50 euro ho preso 2 steelbox e le relative cartucce . Spendere un capitale per un emulatore mi sembra inutile
biometallo17 Ottobre 2025, 21:19 #8
Originariamente inviato da: agonauta78
Ci sono 2 raccolte Atari per switch , 200 giochi che sono la fine del mondo


ad una breve ricerca dovrebbero essere

Atari 50: the Anniversary Celebration
https://atari.com/products/atari-50...ary-celebration
https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_50
Atari Flashback Classics -
https://atari.com/products/atari-fl...classics-switch

Che però non c'entrano niente con i giochi dell'intelivison di cui si parla ne tanto meno si può giocare su switch con il controller originale dell'intellivision
medicina17 Ottobre 2025, 23:05 #9
A guardare i controller, sembra che abbia le dimensioni originali intatte, o forse è poco più piccola. Non è male, ma il prezzo è di 140 . Non è compatibile con le cartucce originali (non vedo lo slot) e non è spiegato come si possono aggiungere altri giochi.

Originariamente inviato da: jepessen
L'effetto nostalgia e' assicurato, ma la mia personalissima impressione e' che i suoi giochi siano invecchiati molto male rispetto anche ad alcuni classici del C64, per cui oggettivamente non so quanto valga la pena rigiocarci al giorno d'oggi anche se abbiamo giocato gli originali...


A me Tron: Deadly Disc ancora piace.

L'Intellivision ha avuto anche un'ottima conversione di Burgertime, più bella di quella del C64. Anzi la versione dell'Intellivision è stata più tardi portata sul C64 da qualcuno [S]qualche anno fa[/S] nel 1997.

La grafica è minimale, ma c'è giocabilità.

Anche Space Armada è carina come versione evoluta di Space Invaders.
piwi17 Ottobre 2025, 23:52 #10
Originariamente inviato da: jepessen
super mario land per Gameboy ancora oggi ha qualcosa da dire secondo me, al contrario di questi.


Generazioni diverse e giochi comunque diversi. Titoli di rilievo per le console "primordiali" sono interessanti per le dinamiche di gioco; se coinvolgenti, sono suscettibili di essere ripresi all'infino. Super Mario è un'avventura ... in grado di abbracciare una platea più estesa, ma i più lo portano a termine e fine; ciò fermo restando che non è una sfida facile. Volendo trovare un titolo suscettibile di essere giocato ... all'infinito ... per Gameboy, direi il Tetris.
^