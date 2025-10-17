Atari rilancia Intellivision Sprint e fa rivivere la prima console war con 45 giochi storici

Atari riporta in vita uno dei simboli più amati dell'epoca d'oro dei videogiochi con Intellivision Sprint, un tributo al 45° anniversario della storica console che sfidò Atari 2600 nei primi anni 80. Il nuovo modello, sviluppato insieme a PLAION REPLAI, sarà disponibile per il preordine dal 17 ottobre e arriverà sul mercato europeo il 23 dicembre 2025 (il 5 dicembre negli Stati Uniti e in Australia).

Il design resta fedele all'originale, con la caratteristica superficie dorata e nera e il pannello frontale in legno, ma sotto la scocca tutto cambia: la console integra due controller wireless, uscita HDMI e una porta USB-A per espandere la libreria dei giochi. Una combinazione che coniuga nostalgia e praticità per chi vuole rivivere la storia del gaming con una tecnologia aggiornata.

A rendere il pacchetto ancora più interessante sono i 45 giochi preinstallati, una selezione dei titoli più amati dellepoca. Tra questi figurano i grandi classici sportivi Baseball, Soccer, Super Pro Football e Tennis, insieme ai giochi di strategia Sea Battle, Utopia e B-17 Bomber. Non mancano gli arcade più iconici come Astrosmash, Shark! Shark! e Boulder Dash. Ogni titolo include i celebri overlay per controller, due per gioco, per un'esperienza autentica come negli anni '80.

Il vice presidente delle operazioni strategiche di Atari, Matt Burnett, ha sottolineato come questa console sia un modo per "onorare il lascito di Intellivision e farlo scoprire alle nuove generazioni". Il marchio e il catalogo di giochi Intellivision sono stati acquisiti da Atari nel 2024 e , da allora, il brand ha già visto una rinascita con l'espansione The First Console War inclusa in Atari 50: The Anniversary Celebration, che introduceva una serie di giochi iconici del passato. L'espressione "First Console War" (prima guerra delle console) si riferisce al primo grande confronto commerciale e tecnologico nella storia dei videogiochi domestici, avvenuto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni '80, principalmente tra Atari 2600 e Mattel Intellivision.

Secondo Ben Jones, direttore commerciale di PLAION REPLAI, il progetto Intellivision Sprint ha beneficiato dell'esperienza maturata nelle console retrò Atari+, che ha permesso di "offrire agli appassionati e ai collezionisti una versione moderna di un'icona del videogioco domestico".

Intellivision Sprint sarà disponibile in preordine dal 17 ottobre con prezzo ancora da confermare, mentre il lancio ufficiale in Europa è fissato per il 23 dicembre 2025. Un ritorno che promette di unire collezionisti e nuovi giocatori nel nome della storia dei videogiochi.