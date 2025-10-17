Horizon vs Light of Motiram, si entra nel vivo: Sony contro Tencent, accuse pesantissime

La disputa legale tra Sony Interactive Entertainment e Tencent si infiamma. Dopo le accuse mosse dal colosso giapponese per presunte somiglianze tra Horizon e il titolo cinese Light of Motiram, arriva un nuovo documento depositato in tribunale in cui Sony definisce la difesa di Tencent «priva di fondamento» e accusa il gruppo di nascondersi dietro una rete di società controllate per evitare responsabilità dirette.

Secondo Sony, Tencent avrebbe "giocato con scatole cinesi aziendali" per rendere più complesso identificare il vero responsabile della violazione. L'azienda nipponica contesta il tentativo del gruppo cinese di spostare la colpa su studi secondari come Polaris Quest e Aurora Studios, sostenendo che Tencent Holdings controlli direttamente le divisioni di sviluppo e incassi i profitti legati ai giochi.

"Sebbene il pubblico abbia espresso confusione e indignazione nello scoprire che Light of Motiram fosse una copia falsa, Tencent è rimasta impassibile. Tencent ha continuato a promuovere il suo gioco illecito nonostante l'obiezione di SIE e ha rifiutato di assumersi qualsiasi responsabilità per la sua condotta" ha scritto Sony nel nuovo documento depositato in tribunale.

In effetti, nella sua difesa, Tencent sostiene che Sony abbia citato la società sbagliata. Secondo l'azienda, la causa coinvolge Tencent America, Proxima Beta U.S. e Tencent Holdings, mentre lo sviluppo e la pubblicazione di Light of Motiram sarebbero in mano ad Aurora Studios e Polaris Quest, attraverso Tencent Technology (Shanghai) e Proxima Beta PTE Ltd con sede a Singapore. Tencent Holdings, hanno precisato i legali, si limita al ruolo di holding e non partecipa al progetto.

Tuttavia, Sony ha provato a smantellare la difesa di Tencent che, a suo giudizio, è un mero tentativo di sottrarsi alla giustizia e alle responsabilità dei progetti promossi e pubblicati.

"Tencent Holdings descrive la propria attività come avente una divisione giochi che 'possiede Aurora Studios', lo studio di sviluppo di Light of Motiram. Tencent Holdings riporta tutti i suoi ricavi e debiti derivanti dai giochi nel suo rapporto annuale, senza attribuirli ad alcuna sussidiaria. E usa il nome Tencent per pubblicizzare i suoi giochi, come Light of Motiram, senza fare distinzioni tra le sussidiarie".

L’azienda giapponese sostiene che il presunto plagio mette a rischio i futuri progetti legati al marchio Horizon, incluse le espansioni in sviluppo. Inoltre, sottolinea come la figura di Aloy rappresenta un elemento chiave del successo del franchise e che la sua imitazione sia "un tentativo evidente di sfruttare una reputazione costruita nel tempo".

Un dettaglio interessante sulla vicenda arriva da Olivier Courtemanche, Head of Mobile dei PlayStation Studios, ed è stato evidenziato da The Game Post. Il dirigente aveva già partecipato all'incontro con Tencent nel marzo 2024, durante il quale il colosso cinese e Sony discussero di un'eventuale collaborazione proprio in merito a Horizon. L'accordo però saltò il mese successivo, ad aprile.

A luglio dello stesso anno, però, ci fu un secondo incontro tra le due società, in cui si sarebbe dovuto parlare di una collaborazione in merito al franchise di The Last of Us. Tuttavia, una volta aperta la riunione, Courtemanche si rese conto che qualcosa non andava.

"Per quanto riguarda Aurora Studios, siamo andati alla riunione con l'impressione che volessero una potenziale collaborazione per The Last of Us" ha testimoniato il dirigente nel nuovo documento. "Durante la presentazione di Aurora, però, è apparsa una diapositiva che mostrava immagini simili a una potenziale collaborazione con Horizon ripresa dal concept 'Project Z' discusso nel marzo 2024".

"Ricordo che la diapositiva mostrava un personaggio femminile con un costume simile al mix di abiti tribali e armature metalliche di Horizon e un ibrido tra robot e animale simile a un animale robotico di Horizon. Ora che ho esaminato il materiale promozionale pubblicato per Light of Motiram, credo che queste immagini contenessero elementi del gioco Light of Motiram. La diapositiva mi ha confuso, dato che avevamo rifiutato una potenziale collaborazione con Horizon e pensavo che fossimo lì per discutere di The Last of Us, tra le varie opportunità".

Nonostante la posizione assunta da Tencent, il gruppo ha rimosso alcune immagini dalla pagina ufficiale di Steam di Light of Motiram, tra cui quella che ritraeva la protagonista. Al momento non vi è alcuna sentenza che impedisca a Tencent di pubblicare il gioco, ma è chiaro che la vicenda sia piuttosto complessa.