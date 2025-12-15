Resident Evil - Code Veronica Remake: l'annuncio è atteso per il prossimo anno con uscita nel 2027

Secondo recenti rumor, Resident Evil Code: Veronica Remake potrebbe essere annunciato nel 2026 e lanciato nel 2027. Claire Redfield sarebbe la protagonista principale, senza escludere Chris. Il progetto punterebbe a rinnovare l'esperienza mantenendo intatta l'identità del classico originale

Le voci su un possibile remake di Resident Evil Code: Veronica tornano a farsi insistenti e, secondo le ultime indiscrezioni, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel corso del prossimo anno. Il progetto, sempre stando ai rumor, avrebbe come obiettivo una finestra di lancio fissata al 2027, collocandosi strategicamente nella roadmap di Capcom dedicata ai rifacimenti dei capitoli storici della serie.

A diffondere queste nuove informazioni è stato il noto insider AestheticGamer, conosciuto anche come Dusk Golem, una fonte che in passato ha anticipato diversi dettagli poi rivelatisi attendibili.

In precedenza, non era chiaro se il remake di Code: Veronica sarebbe uscito nel 2027 o nel 2028, né quale fosse l'ordine di pubblicazione rispetto al presunto rifacimento di Resident Evil Zero. Ora il quadro sembrerebbe più definito: Zero sarebbe previsto per il 2028, lasciando spazio a Code: Veronica l'anno prima.

What I've heard is Resident Evil: Code Veronica Remake should be announced next year, and release in 2027, then Zero Remake releasing the following year in 2028. I'll keep you posted if I hear differently.



For now though, Requiem hype time! RE9 is 2 & a half months away! https://t.co/PszDJuYciC AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 13, 2025

Resident Evil Code: Veronica, prima del Remake focus su Requiem

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la gestione dei personaggi. Claire Redfield, protagonista amatissima dai fan, dovrebbe essere al centro dell'esperienza narrativa. Secondo le indiscrezioni, Capcom la tratterebbe come vera e propria figura principale del remake, senza però mettere in secondo piano Chris Redfield. Il suo ruolo resterebbe rilevante all'interno della storia, mantenendo l'equilibrio narrativo che ha reso memorabile l'originale del 2000.

Dal punto di vista creativo, l'atteggiamento del team di sviluppo sarebbe quello di "costruire sopra" le basi già poste dai remake precedenti realizzati con il RE Engine. L'obiettivo non sarebbe una semplice riproposizione grafica, ma un aggiornamento più profondo di atmosfera, ritmo e narrazione, pur rispettando l'identità del titolo originale. Questo approccio potrebbe tradursi in una caratterizzazione più marcata dei personaggi e in una messa in scena più moderna, in linea con gli standard attuali della serie.

Nel frattempo, Capcom è concentrata su Resident Evil Requiem, in arrivo il 27 febbraio 2026 su console di nuova generazione e PC. Questo capitolo vedrà Leon tornare in scena, con una struttura narrativa che intreccia il suo percorso con quello della protagonista Grace.