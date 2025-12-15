Un nuovo gioco AAA di Alien sarebbe in sviluppo per il 2028

Un nuovo gioco AAA di Alien sarebbe in sviluppo secondo Insider Gaming. Il titolo single-player, ambientato in una stazione spaziale decadente, unirà survival horror e azione arcade. Affidato a Eidos Montréal e con budget aumentato, il gioco potrebbe uscire nel 2028 su tutte le piattaforme

Il franchise di Alien potrebbe presto tornare protagonista nel mondo dei videogiochi con un nuovo titolo di grande ambizione. Secondo un recente report di Insider Gaming, sarebbe attualmente in sviluppo un gioco AAA single-player ambientato nell'universo creato da Ridley Scott, con un'uscita ipotizzata per il 2028 su tutte le piattaforme principali.

Il progetto, stando alle fonti, avrebbe un'impostazione survival horror di stampo arcade e sarebbe ambientato all'interno di una stazione spaziale in avanzato stato di degrado. Il paragone utilizzato per descriverne la struttura è particolarmente evocativo: una sorta di Shadow of the Tomb Raider reinterpretato con la presenza costante e letale degli Xenomorfi. Questo suggerisce un mix tra esplorazione, tensione narrativa e combattimenti, in cui l'atmosfera claustrofobica tipica della saga giocherebbe un ruolo centrale.

Non si tratta, però, di una novità assoluta. Lo stesso gioco era già emerso nel 2022 con il nome in codice "Marathon". Da allora, il progetto avrebbe attraversato una fase di sviluppo complessa, passando tra diversi studi prima di trovare una collocazione più stabile. Secondo le informazioni disponibili, il team che attualmente si occupa del gioco sarebbe Eidos Montréal, studio noto per Shadow of the Tomb Raider e coinvolto anche nello sviluppo del reboot di Fable.

Ulteriori dettagli sul nuovo gioco di Alien in arrivo

Un altro elemento significativo riguarda il budget. Inizialmente fissato intorno ai 30 milioni di dollari, il finanziamento del progetto sarebbe stato incrementato in modo sostanziale, arrivando a una cifra vicina ai 75 milioni. Questo aumento suggerisce una maggiore fiducia da parte del publisher e l'intenzione di posizionare il titolo come una produzione AAA a tutti gli effetti.

Nonostante l'ambizione, Insider Gaming sottolinea che il gioco si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale. Alcuni dettagli, inclusi contenuti narrativi e tempistiche, potrebbero quindi subire modifiche. Tra le ipotesi più interessanti figura la possibile presenza di Ripley 8, l'ibrido umano-Xenomorfo introdotto nel film Alien: Resurrection, che potrebbe avere un ruolo chiave nella storia.

Le fonti descrivono comunque lo stato attuale del progetto come positivo, affermando che lo sviluppo si troverebbe "in una buona fase". Se tutto dovesse procedere senza intoppi, il 2028 potrebbe segnare il ritorno di Alien in grande stile nel panorama videoludico, con un'esperienza capace di coniugare paura, azione e identità narrativa.