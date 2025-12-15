Codex Mortis: il primo videogioco interamente creato dall'intelligenza artificiale

Codex Mortis è un gioco ispirato a Vampire Survivors sviluppato interamente con l'intelligenza artificiale. Creato in tre mesi senza motori tradizionali, utilizza solo strumenti AI per codice, grafica e musica. Il progetto ha scatenato un acceso dibattito.

Codex Mortis si presenta come uno dei primi videogiochi a dichiarare apertamente di essere stato realizzato al 100% tramite intelligenza artificiale. Il progetto, sviluppato da Grolaf, noto online come Crunchfest, appartiene al filone dei cosiddetti "Vampire Survivors-like", ma la sua particolarità non risiede solo nel gameplay, bensì nel processo creativo che lo ha reso possibile.

Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, ogni aspetto del gioco è stato generato con il supporto dell'AI: dalla programmazione alle risorse visive, fino alla musica. Il lavoro è durato circa tre mesi ed è nato inizialmente come un semplice prototipo, creato per verificare se un approccio di questo tipo fosse davvero praticabile. Da quell'esperimento iniziale, il progetto è cresciuto fino a diventare un titolo completo e giocabile.

Dal punto di vista tecnico, Codex Mortis rappresenta una scelta controcorrente. Non è stato utilizzato alcun motore di gioco tradizionale: il codice è scritto interamente in TypeScript, con PIXI.js per il rendering, bitECS per la gestione delle entità ed Electron per trasformare il progetto in un'applicazione desktop. Lo stesso sviluppatore ha definito il processo come "vibe-coded", affidandosi principalmente a Claude Code per la scrittura e l'organizzazione del codice.

Codex Martins: dettagli sul videogioco sviluppato dall'AI

Anche la componente artistica ha richiesto soluzioni creative. Mantenere uno stile coerente si è rivelato complesso, ma l'uso continuativo di ChatGPT ha permesso di conservare una direzione visiva uniforme nel tempo. Non riuscendo a implementare animazioni tradizionali per i personaggi, Grolaf ha optato per effetti visivi basati su shader, ottenendo un movimento stilizzato e minimale.

Sul fronte del gameplay, Codex Mortis propone un'ambientazione oscura in cui la morte diventa uno strumento offensivo. Il giocatore può combinare diverse scuole di magia nera, creare sinergie devastanti e comandare eserciti di non-morti in un caotico bullet hell, affrontabile sia in solitaria che in cooperativa.

Nonostante l'approccio innovativo, la reazione del pubblico si è rivelata profondamente polarizzante, con opinioni nettamente contrapposte. I forum di Steam ospitano numerose critiche, spesso molto dure, che attaccano l'uso massiccio dell'AI nello sviluppo. Altri utenti, invece, osservano il fenomeno con maggiore curiosità, ponendosi domande sul futuro dello sviluppo videoludico.