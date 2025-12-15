Codex Mortis: il primo videogioco interamente creato dall'intelligenza artificiale
Codex Mortis si presenta come uno dei primi videogiochi a dichiarare apertamente di essere stato realizzato al 100% tramite intelligenza artificiale. Il progetto, sviluppato da Grolaf, noto online come Crunchfest, appartiene al filone dei cosiddetti "Vampire Survivors-like", ma la sua particolarità non risiede solo nel gameplay, bensì nel processo creativo che lo ha reso possibile.
Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore, ogni aspetto del gioco è stato generato con il supporto dell'AI: dalla programmazione alle risorse visive, fino alla musica. Il lavoro è durato circa tre mesi ed è nato inizialmente come un semplice prototipo, creato per verificare se un approccio di questo tipo fosse davvero praticabile. Da quell'esperimento iniziale, il progetto è cresciuto fino a diventare un titolo completo e giocabile.
Dal punto di vista tecnico, Codex Mortis rappresenta una scelta controcorrente. Non è stato utilizzato alcun motore di gioco tradizionale: il codice è scritto interamente in TypeScript, con PIXI.js per il rendering, bitECS per la gestione delle entità ed Electron per trasformare il progetto in un'applicazione desktop. Lo stesso sviluppatore ha definito il processo come "vibe-coded", affidandosi principalmente a Claude Code per la scrittura e l'organizzazione del codice.
Anche la componente artistica ha richiesto soluzioni creative. Mantenere uno stile coerente si è rivelato complesso, ma l'uso continuativo di ChatGPT ha permesso di conservare una direzione visiva uniforme nel tempo. Non riuscendo a implementare animazioni tradizionali per i personaggi, Grolaf ha optato per effetti visivi basati su shader, ottenendo un movimento stilizzato e minimale.
Sul fronte del gameplay, Codex Mortis propone un'ambientazione oscura in cui la morte diventa uno strumento offensivo. Il giocatore può combinare diverse scuole di magia nera, creare sinergie devastanti e comandare eserciti di non-morti in un caotico bullet hell, affrontabile sia in solitaria che in cooperativa.
Nonostante l'approccio innovativo, la reazione del pubblico si è rivelata profondamente polarizzante, con opinioni nettamente contrapposte. I forum di Steam ospitano numerose critiche, spesso molto dure, che attaccano l'uso massiccio dell'AI nello sviluppo. Altri utenti, invece, osservano il fenomeno con maggiore curiosità, ponendosi domande sul futuro dello sviluppo videoludico.
Si vede che non hai visto molti degli indie che circolano nello store di Steam.
alla fine é vero uscirá prima gtaAI di gta6
Non è un gioco creato dalla IA.
E' un gioco in cui ogni aspetto è stato costruito utilizzando IA
E quello a me non pare per niente sconcertante o incredibile, se uno sa cosa vuole e come ottenerlo, l'IA prende semplicemente il posto di persone capaci di fare quella cosa. Che sia scrivere parti di codice o generare asset come sprite o suoni.
E' il futuro del mondo del lavoro eh. Prima il datore di lavoro aveva bisogno di 10 dipendenti, ora solo della IA e lui giudica i risultati. O se vuole andare a giocare a golf, paga uno per usare l'IA al posto suo e giudicarne i risultati.
titolo clickbait e ci sono caduto dentro con 2 piedi perchè siete stati raffinati..
io avrei scritto:
AI crea primo videogioco e fa implodere la galassia.
La galassia non può implodere perché l'Universo è in continua espansione, accelera pure.
Comunque son d'accordo, è appunto quello che scrivo qua e là sulla IA, un giorno ci faremo i giochi noi e non ci saranno più sw che lo faranno. Amplia il concetto a qualsiasi cosa e quel che imploderà sarà semplicemente l'economia planetaria.
In effetti è così. ma un gioco indie brutto fatto da uno sviluppatore alle prime armi è comprensibile. Questo ha l'aggravante dell'aria fritta firmata "AI" ...
Non è aria fritta visto che ha prodotto un gioco fatto, finito e vendibile.
